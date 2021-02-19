Pastor suspeito de abusar sexualmente de crianças é preso em Guarapari

Na casa do pastor suspeito de abusar sexualmente de crianças em Guarapari foram apreendidos diversos materiais: celulares, agendas, computadores e pen-drives

Marcelo Santiago - Delegado à frente da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de Guarapari

"Ele alegava que crianças e adolescentes indisciplinados ou que demonstrassem traços de opção homossexual deveriam ser tratados por ele. Durante a estadia na casa do autor, as vítimas sofriam o abuso sexual"

Na residência do religioso, a equipe policial também apreendeu diversos objetos, incluindo um notebook, um computador, dois celulares, pen drives e agendas. Todos esses materiais ainda serão enviados à perícia da Polícia Civil e, portanto, o conteúdo deles é desconhecido, não sabendo se lícitos ou ilícitos.