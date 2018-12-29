Polícia divulga imagens de suspeita de cometer furtos na Serra Sede

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), divulgou imagens de uma mulher suspeita de cometer diversos furtos a residências na região de Serra Sede. As imagens são de câmeras de segurança captadas na última sexta-feira (28) no bairro Serra Sede, em Serra.

A polícia pede a colaboração da população para identificar a suspeita, o que pode ser feito por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.