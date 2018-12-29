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Polícia divulga imagens de suspeita de cometer furtos na Serra Sede

Imagens são de câmeras de segurança captadas no bairro na última sexta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 13:20

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 13:20

Imagem de mulher suspeita de cometer furtos na Serra Sede Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), divulgou imagens de uma mulher suspeita de cometer diversos furtos a residências na região de Serra Sede. As imagens são de câmeras de segurança captadas na última sexta-feira (28) no bairro Serra Sede, em Serra.
 
A polícia pede a colaboração da população para identificar a suspeita, o que pode ser feito por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
 

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