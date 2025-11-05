Polícia Civil do RJ faz operação na Grande Vitória após falso roubo de carga

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:42
Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na Grande Vitória
Três homens da Grande Vitória foram alvos da Polícia Civil do Rio de Janeiro, durante uma operação na manhã desta quarta-feira (5), que apurava um esquema de falso roubo de carga. Segundo as investigações, os criminosos saíram de Vila Velha, em agosto deste ano, com o caminhão cheio de materiais de refrigeração. Eles descarregaram a carga em um galpão em Cariacica e seguiram para Campos dos Goytacazes (RJ), onde disseram que haviam sido roubados.
Conforme o delegado Ronaldo Cavalcante, da 146ª Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes, o objetivo dos suspeitos era vender a carga deixada em Cariacica, e, além disso, acionar o seguro para lucrar novamente com o suposto roubo.
"A partir das oitivas, foi percebido que havia algumas inconsistências na narrativa, em especial o tempo gasto para retirar a carga do veículo, cerca de 15 toneladas, que ele disse que (o assaltante) teria feito em cerca de 20 minutos. Isso não é possível sem toda uma estrutura de aparelhos. Foi feito então trabalho de inteligência e aí verificou-se que a carga saiu de sua origem, e, antes de vir para o Rio de Janeiro, foi para uma área de galpão, e lá houve o transbordo completo da carga, e com o baú vazio ele veio para o Rio de Janeiro e aqui fez a falsa comunicação de crime", destacou o delegado.
De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, entre os três suspeitos alvos da operação realizada na Grande Vitória estavam o motorista e o dono do caminhão. Eles não foram localizados, mas os policiais apreenderam materiais como celulares e eletrônicos.
Durante a ação, um homem foi preso em flagrante por adulteração veicular. Os investigados podem responder por furto qualificado, estelionato envolvendo seguro e associação criminosa. Os nomes deles não foram divulgados.
