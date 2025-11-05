Investigação

Polícia Civil do RJ faz operação na Grande Vitória após falso roubo de carga

Três suspeitos eram alvos da ação, mas não foram localizados; eles teriam inventado um assalto para lucrar com a venda do material e com o seguro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:42

Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na Grande Vitória 1 de 7

Três homens da Grande Vitória foram alvos da Polícia Civil do Rio de Janeiro, durante uma operação na manhã desta quarta-feira (5), que apurava um esquema de falso roubo de carga. Segundo as investigações, os criminosos saíram de Vila Velha, em agosto deste ano, com o caminhão cheio de materiais de refrigeração. Eles descarregaram a carga em um galpão em Cariacica e seguiram para Campos dos Goytacazes (RJ), onde disseram que haviam sido roubados.

Conforme o delegado Ronaldo Cavalcante, da 146ª Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes, o objetivo dos suspeitos era vender a carga deixada em Cariacica, e, além disso, acionar o seguro para lucrar novamente com o suposto roubo.

"A partir das oitivas, foi percebido que havia algumas inconsistências na narrativa, em especial o tempo gasto para retirar a carga do veículo, cerca de 15 toneladas, que ele disse que (o assaltante) teria feito em cerca de 20 minutos. Isso não é possível sem toda uma estrutura de aparelhos. Foi feito então trabalho de inteligência e aí verificou-se que a carga saiu de sua origem, e, antes de vir para o Rio de Janeiro, foi para uma área de galpão, e lá houve o transbordo completo da carga, e com o baú vazio ele veio para o Rio de Janeiro e aqui fez a falsa comunicação de crime", destacou o delegado.

De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, entre os três suspeitos alvos da operação realizada na Grande Vitória estavam o motorista e o dono do caminhão. Eles não foram localizados, mas os policiais apreenderam materiais como celulares e eletrônicos.

Durante a ação, um homem foi preso em flagrante por adulteração veicular. Os investigados podem responder por furto qualificado, estelionato envolvendo seguro e associação criminosa. Os nomes deles não foram divulgados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta