Polícia cita 'rota etílica' e indicia motorista por morte em acidente no ES

A Polícia Civil concluiu o inquérito de um acidente que resultou na morte de um motociclista de 43 anos, na ES 080, na localidade de Cristal, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, em 24 de outubro deste ano. Segundo a corporação, Reinaldo Ferreira dos Santos foi atingido por um carro que invadiu a contramão. O delegado Valdimar Chieppe Celcino, responsável pela investigação, afirmou que o motorista, um homem de 63 anos, percorreu uma 'rota etílica', consumindo bebidas alcoólicas em dois bares antes da colisão. Ele foi indiciado por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco de matar. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com o delegado, a Polícia Civil realizou um mapeamento da chamada ‘rota etílica’ percorrida pelo condutor do carro, reconstruída por meio de imagens de câmeras de segurança. Um vídeo divulgado pela corporação mostra o homem, minutos antes do acidente, andando 'cambaleando' ao sair de um estabelecimento (veja acima).
O laudo pericial apontou que, no dia do acidente, o veículo conduzido pelo investigado invadiu a contramão, atingiu a motocicleta da vítima e a arrastou por cerca de 36 metros após colidir com um barranco e capotar. No dia do acidente, quando a Polícia Militar chegou à rodovia ES 080 para atender a ocorrência, o condutor do carro não estava mais no local. A informação é de que ele havia se ferido e buscado atendimento médico.
No entanto, a Polícia Civil disse que a investigação apontou que dois familiares, de 47 e 60 anos, retiraram o motorista do local, sob o pretexto de levá-lo para atendimento médico de urgência. Contudo, foi apurado que ele foi conduzido a uma residência em São Gabriel da Palha, onde apenas tomou banho e foi dormir. Por isso, os dois parentes do homem foram indiciados por fraude processual.
