Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagrante

Polícia apreende produtos falsificados em 'loja pirata' em Vila Velha

Operação, que teve início em dezembro do ano passado, já apreendeu cerca de 50 mil peças falsificadas em toda a Grande Vitória

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 20:55
Mercadoria apreendida nesta sexta-feira (3) em Vila Velha Crédito: PCES
Um homem identificado como Antônio Edinezio de Carvalho Viana, de 27 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (3), em Vila Velha, suspeito de comercializar produtos falsificados de marcas famosas. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), os dez agentes de polícia que participaram da operação apreenderam no local mercadorias pirateadas.
A ação, comandada pela delegada titular da Defa, Rhaiana Bremenkamp, começou por volta das 9 horas, no Centro da cidade canela-verde. Segundo a delegada, a apreensão ocorreu depois dos agentes terem recebido uma denúncia de comerciantes legalizados que se sentiam prejudicados pelas vendas dos produtos falsos no estabelecimento. A 7ª Vara Criminal de Vila Velha emitiu o mandado de prisão cumprido na operação.
"É um prejuízo que acaba sendo refletido em diversos setores e ocasiões. Esse tipo de comércio impróprio acarreta em dano ao Estado, já que esses indivíduos não pagam impostos, a população acaba sendo enganada, já que esses homens mentem dizendo que as peças são originais e que só vendem mais barato que em certas lojas porque não visam totalmente o lucro. Além disso os comerciantes registrados são prejudicados, afinal, eles sim pagam impostos. Enfim, são inúmeros os prejuízos causados à sociedade", explicou.
As investigações começaram em dezembro do ano passado. Entre os itens falsificados, apresentados nesta sexta-feira pela Defa, estão roupas masculinas e femininas, óculos e inúmeros outros acessórios. Eles seriam revendidos no próprio local, que ficava no segundo andar de um prédio em Vila Velha, além de também serem anunciados nas redes sociais e encaminhados para cidades de várias partes do país.
Antônio Edinezio de Carvalho Viana, de 27 anos, foi preso na operação Crédito: PCES
"Desde quando a operação teve início, vários outros locais assim já foram fechados. De lá para cá mais de 50 mil peças falsificadas já foram retiradas de circulação na Grande Vitória. É algo que tem gerado bons resultados. Vale lembrar que comprar tais produtos pode gerar até mesmo danos à saúde, já que esses objetos não têm certificado. Usar um óculos assim pode prejudicar as vistas, um perfume pode trazer alergia para a pele, maquiagem a mesma coisa. É preciso ter atenção", alertou a delegada.
O homem preso era proprietário da loja, de acordo com a polícia. Na chegada da polícia haviam funcionários no local, porém, eles foram liberados pelos agentes após revista. Antônio Edinezio de Carvalho Viana foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde será indiciado por crime contra a marca, concorrência desleal e por expor mercadorias impróprias para o consumo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados