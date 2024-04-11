Polícia acha carro usado em assalto e picape roubada em clube de tiro no ES

Veículo usado pelos criminosos e carro roubado de família foram recuperados na Região Serrana Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, os carros estavam abandonados em uma área de mata da BR 262 , na região de Santa Maria, e foram periciados pela Polícia Científica. A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar também participou da ação.

O crime de segunda-feira chamou a atenção. Uma quadrilha rendeu uma família, roubou 22 armas e mais de 47 mil munições, além de levar pertences e o carro das vítimas, em Domingos Martins. Ao todo, quatro bandidos participaram do crime.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas são um homem de 71 anos, a esposa dele, de 47, e a filha do casal, de 16 anos. Marido e mulher são donos de um estande de tiro. Eles contaram aos policiais militares que estavam em casa quando, por volta das 10h, o interfone tocou.

A esposa saiu para ver quem era e um homem se identificou como oficial de Justiça. O marido também foi até o portão para saber do que se tratava, e logo o suspeito sacou uma pistola da cintura, rendendo as duas vítimas, mandando elas não reagirem.

O marido foi algemado com os braços para trás enquanto era ameaçado com a arma. Nesse momento, três encapuzados usando luvas saíram de um carro branco. Um deles foi cortar a energia elétrica, e o resto começou a perguntar sobre as armas do cofre da casa.

Eles foram até a residência e abriram o cofre. Da casa, roubaram todos os registros de armamentos, quatro armas e outros pertences. Veja a lista:

Registros (documentação) das armas

Uma espingarda de calibre 12

Um revólver de calibre 357

Dois rifles de calibre 22

Uma caixa de som

Um relógio

Cinco facas

Três celulares

Após fazerem a limpa no imóvel, eles foram até o clube de tiro. Colocaram o casal e a filha dentro da pista de treino, um local totalmente fechado, e foram até o cofre do estande. Foram levadas 18 armas, 15 quilos de pólvora e mais de 47 mil munições dos mais variados calibres. Confira:

Uma carabina . 40

Dois revólveres .38

Um revólver 357

Uma pistola .45

Uma pistola .40

Uma pistola de calibre 9mm

Duas pistolas .380

Uma espingarda de calibre 36

Uma espingarda de calibre 12

Cinco carabinas .22

Um revólver .22

Uma carabina .357

47.096 munições

15 quilos de pólvora

Máquina completa para recarga de munições

Eles também levaram documentos pessoais e cartões de crédito das vítimas, além de circuito interno, computador, HD e o carro da família, um Fiat Strada prata.

Precisaram quebrar parede

Para sair da pista de tiro, onde ficaram presos, os integrantes da família tiveram que quebrar a parede do local. Só então conseguiram acionar a polícia. O boletim de ocorrência diz que os militares chegaram a fazer buscas pela região, mas não encontraram os criminosos.

Em nota, a Polícia Civil respondeu que "a Delegacia de Polícia de Domingos Martins instaurou um inquérito policial para a apuração do caso e as investigações estão em curso na busca da identificação dos envolvidos".

Loja de armas em Marechal Floriano