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Crime em Domingos Martins

Polícia acha carro usado em assalto e picape roubada em clube de tiro no ES

Dois automóveis estavam em uma região de mata de Marechal Floriano; eles foram apreendidos na última quarta-feira (10)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 abr 2024 às 12:04

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 12:04

Veículo usado pelos criminosos e carro roubado de família foram recuperados na Região Serrana
Veículo usado pelos criminosos e carro roubado de família foram recuperados na Região Serrana Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A picape levada durante o assalto a um clube de tiro em Domingos Martins, na última segunda-feira (8) – ocasião em que mais de 20 armas e diversas munições foram roubadas – foi recuperada pela Polícia Civil em uma área de mata em Marechal Floriano, na última quarta-feira (10). Além da Fiat Strada das vítimas do roubo, outro veículo, um Toyota Etios utilizado pelos bandidos no crime, estava no local e foi apreendido. 
De acordo com a Polícia Civil, os carros estavam abandonados em uma área de mata da BR 262, na região de Santa Maria, e foram periciados pela Polícia Científica. A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar também participou da ação.
O crime de segunda-feira chamou a atenção. Uma quadrilha rendeu uma família, roubou 22 armas e mais de 47 mil munições, além de levar pertences e o carro das vítimas, em Domingos Martins. Ao todo, quatro bandidos participaram do crime. 
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas são um homem de 71 anos, a esposa dele, de 47, e a filha do casal, de 16 anos. Marido e mulher são donos de um estande de tiro. Eles contaram aos policiais militares que estavam em casa quando, por volta das 10h, o interfone tocou.
A esposa saiu para ver quem era e um homem se identificou como oficial de Justiça. O marido também foi até o portão para saber do que se tratava, e logo o suspeito sacou uma pistola da cintura, rendendo as duas vítimas, mandando elas não reagirem.
O marido foi algemado com os braços para trás enquanto era ameaçado com a arma. Nesse momento, três encapuzados usando luvas saíram de um carro branco. Um deles foi cortar a energia elétrica, e o resto começou a perguntar sobre as armas do cofre da casa.
Eles foram até a residência e abriram o cofre. Da casa, roubaram todos os registros de armamentos, quatro armas e outros pertences. Veja a lista:
  • Registros (documentação) das armas
  • Uma espingarda de calibre 12 
  • Um revólver de calibre 357 
  • Dois rifles de calibre 22 
  • Uma caixa de som
  • Um relógio
  • Cinco facas
  • Três celulares
Após fazerem a limpa no imóvel, eles foram até o clube de tiro. Colocaram o casal e a filha dentro da pista de treino, um local totalmente fechado, e foram até o cofre do estande. Foram levadas 18 armas, 15 quilos de pólvora e mais de 47 mil munições dos mais variados calibres. Confira:
  • Uma carabina . 40
  • Dois revólveres .38
  • Um revólver 357
  • Uma pistola .45
  • Uma pistola .40
  • Uma pistola de calibre 9mm
  • Duas pistolas .380
  • Uma espingarda de calibre 36
  • Uma espingarda de calibre 12
  • Cinco carabinas .22
  • Um revólver .22
  • Uma carabina .357
  • 47.096 munições
  • 15 quilos de pólvora
  • Máquina completa para recarga de munições
Eles também levaram documentos pessoais e cartões de crédito das vítimas, além de circuito interno, computador, HD e o carro da família, um Fiat Strada prata.

Precisaram quebrar parede

Para sair da pista de tiro, onde ficaram presos, os integrantes da família tiveram que quebrar a parede do local. Só então conseguiram acionar a polícia. O boletim de ocorrência diz que os militares chegaram a fazer buscas pela região, mas não encontraram os criminosos.
Em nota, a Polícia Civil respondeu que "a Delegacia de Polícia de Domingos Martins instaurou um inquérito policial para a apuração do caso e as investigações estão em curso na busca da identificação dos envolvidos".

Loja de armas em Marechal Floriano

Na madrugada de terça-feira (9), uma antiga loja de armas localizada em Marechal Floriano foi invadida. O estabelecimento não funcionava mais, só que ainda havia alguns armamentos lá, que foram levados. A Polícia Civil disse que "não foi identificado nenhum suspeito, e não há indícios de que o caso (de Domingos Martins) possa ter relação com o arrombamento de Marechal Floriano."

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