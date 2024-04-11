Polícia acha carro usado em assalto e picape roubada em clube de tiro no ES

A picape levada durante o assalto a um clube de tiro em Domingos Martins, na última segunda-feira (8) – ocasião em que mais de 20 armas e diversas munições foram roubadas – foi recuperada pela Polícia Civil em uma área de mata em Marechal Floriano, na última quarta-feira (10). Além da Fiat Strada das vítimas do roubo, outro veículo, um Toyota Etios utilizado pelos bandidos no crime, estava no local e foi apreendido.
De acordo com a Polícia Civil, os carros estavam abandonados em uma área de mata da BR 262, na região de Santa Maria, e foram periciados pela Polícia Científica. A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar também participou da ação.
O crime de segunda-feira chamou a atenção. Uma quadrilha rendeu uma família, roubou 22 armas e mais de 47 mil munições, além de levar pertences e o carro das vítimas, em Domingos Martins. Ao todo, quatro bandidos participaram do crime.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas são um homem de 71 anos, a esposa dele, de 47, e a filha do casal, de 16 anos. Marido e mulher são donos de um estande de tiro. Eles contaram aos policiais militares que estavam em casa quando, por volta das 10h, o interfone tocou.
A esposa saiu para ver quem era e um homem se identificou como oficial de Justiça. O marido também foi até o portão para saber do que se tratava, e logo o suspeito sacou uma pistola da cintura, rendendo as duas vítimas, mandando elas não reagirem.
O marido foi algemado com os braços para trás enquanto era ameaçado com a arma. Nesse momento, três encapuzados usando luvas saíram de um carro branco. Um deles foi cortar a energia elétrica, e o resto começou a perguntar sobre as armas do cofre da casa.
Eles foram até a residência e abriram o cofre. Da casa, roubaram todos os registros de armamentos, quatro armas e outros pertences. Veja a lista:
- Registros (documentação) das armas
- Uma espingarda de calibre 12
- Um revólver de calibre 357
- Dois rifles de calibre 22
- Uma caixa de som
- Um relógio
- Cinco facas
- Três celulares
Após fazerem a limpa no imóvel, eles foram até o clube de tiro. Colocaram o casal e a filha dentro da pista de treino, um local totalmente fechado, e foram até o cofre do estande. Foram levadas 18 armas, 15 quilos de pólvora e mais de 47 mil munições dos mais variados calibres. Confira:
- Uma carabina . 40
- Dois revólveres .38
- Um revólver 357
- Uma pistola .45
- Uma pistola .40
- Uma pistola de calibre 9mm
- Duas pistolas .380
- Uma espingarda de calibre 36
- Uma espingarda de calibre 12
- Cinco carabinas .22
- Um revólver .22
- Uma carabina .357
- 47.096 munições
- 15 quilos de pólvora
- Máquina completa para recarga de munições
Eles também levaram documentos pessoais e cartões de crédito das vítimas, além de circuito interno, computador, HD e o carro da família, um Fiat Strada prata.
Precisaram quebrar parede
Para sair da pista de tiro, onde ficaram presos, os integrantes da família tiveram que quebrar a parede do local. Só então conseguiram acionar a polícia. O boletim de ocorrência diz que os militares chegaram a fazer buscas pela região, mas não encontraram os criminosos.
Em nota, a Polícia Civil respondeu que "a Delegacia de Polícia de Domingos Martins instaurou um inquérito policial para a apuração do caso e as investigações estão em curso na busca da identificação dos envolvidos".
Loja de armas em Marechal Floriano
Na madrugada de terça-feira (9), uma antiga loja de armas localizada em Marechal Floriano foi invadida. O estabelecimento não funcionava mais, só que ainda havia alguns armamentos lá, que foram levados. A Polícia Civil disse que "não foi identificado nenhum suspeito, e não há indícios de que o caso (de Domingos Martins) possa ter relação com o arrombamento de Marechal Floriano."