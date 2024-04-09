Como grupo roubou munições e mais de 20 armas de clube de tiro no ES

Criminosos roubaram caminhonete da família dona do clube de tiro em Domingos Martins Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As vítimas são um homem de 71 anos, a esposa dele, de 47, e a filha do casal, de 16 anos. Marido e mulher são donos de um estande de tiro. Eles contaram aos policiais militares que estavam em casa quando, por volta das 10h, o interfone tocou.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a esposa saiu para ver quem era e um homem se identificou como oficial de Justiça. O marido também foi até o portão para saber do que se tratava, e logo o suspeito sacou uma pistola da cintura, rendendo as duas vítimas, mandando elas não reagirem.

O marido foi algemado com os braços para trás enquanto era ameaçado com a arma. Nesse momento, três encapuzados usando luvas saíram de um carro branco. Um deles foi cortar a energia elétrica, e o resto começou a perguntar sobre as armas do cofre da casa.

Eles foram até a residência e abriram o cofre. Da casa, roubaram todos os registros de armamentos, quatro armas e outros pertences. Veja a lista:

Registros (documentação) das armas

Uma espingarda de calibre 12

Um revólver de calibre 357

Dois rifles de calibre 22

Uma caixa de som

Um relógio

Cinco facas

Três celulares

Após fazerem a limpa no imóvel, eles foram até o clube de tiro. Colocaram o casal e a filha dentro da pista de treino, um local totalmente fechado, e foram até o cofre do estande. Foram levadas 18 armas, 15 quilos de pólvora e mais de 47 mil munições dos mais variados calibres. Confira:

Uma carabina . 40



Dois revólveres .38



Um revólver 357



Uma pistola .45



Uma pistola .40



Uma pistola de calibre 9mm



Duas pistolas .380



Uma espingarda de calibre 36



Uma espingarda de calibre 12



Cinco carabinas .22



Um revólver .22



Uma carabina .357



47.096 munições



15 quilos de pólvora

Máquina completa para recarga de munições



Eles também levaram documentos pessoais e cartões de crédito das vítimas, além de circuito interno, computador, HD e o carro da família, um Fiat Strada prata.

Precisaram quebrar parede

Para sair da pista de tiro, onde ficaram presos, os integrantes da família tiveram que quebrar a parede do local. Só então conseguiram acionar a polícia. O boletim de ocorrência diz que os militares chegaram a fazer buscas pela região, mas não encontraram os criminosos.

A Gazeta também pediu informações para o Exército, que regulamenta e fiscaliza a atividade de clubes de tiro. Em nota, a Polícia Civil respondeu que "a Delegacia de Polícia de Domingos Martins instaurou um inquérito policial para a apuração do caso e as investigações estão em curso na busca da identificação dos envolvidos". A reportagem detambém pediu informações para o Exército, que regulamenta e fiscaliza a atividade de clubes de tiro.

Em nota, o órgão disse apenas que a única Entidade de Tiro Registrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), na cidade de Domingos Martins, é a Tiro ao Alvo Curso Esportivo Comércio e Serviço LTDA, nome de registro da CTDM (Clube de Tiro de Domingos Martins), que se encontra com Certificado de Registro para Pessoa Jurídica ativo, com validade até 07 de julho de 2024.

Ajude a polícia Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

