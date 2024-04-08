Grupo rende família, assalta clube de tiro e leva armas e carro em Domingos Martins

A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil sobre o caso. Em nota, a PC respondeu que a ocorrência foi registrada e estava em andamento na Delegacia de Marechal Floriano, não possibilitando o detalhamento. O Exército também foi procurado e informou que a demanda foi recebida e seria apurada.

Entretanto, o órgão disse apenas que a única Entidade de Tiro Registrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), na cidade de Domingos Martins, é a Tiro ao Alvo Curso Esportivo Comércio e Serviço LTDA, nome de registro da CTDM (Clube de Tiro de Domingos Martins), que se encontra com Certificado de Registro para Pessoa Jurídica ativo, com validade até 07 de julho de 2024.