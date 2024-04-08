Grupo rende família, assalta clube de tiro e leva armas e carro em Domingos Martins

Um clube de tiro localizado na Estrada da Paraju, em Domingos Martins
, na região Serrana do Espírito Santo, foi assaltado por pelo menos quatro homens armados entre o meio da manhã e começo da tarde desta segunda-feira (8).
De acordo com a ocorrência registrada no Ciodes, a família, proprietária do estabelecimento, foi rendida e os criminosos levaram três telefones, 22 armas, 15 quilos de pólvora, mais de 47 mil munições, documentos e ainda um Fiat Strada, de placas RQM7A13. Os donos, um homem de 71 anos e uma mulher de 47 anos, e a filha deles, de 16, foram presos dentro da sala de tiro e tiveram que quebrar a parede para sair. Só então conseguiram chamar a polícia. Leia os detalhes aqui
.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil sobre o caso. Em nota, a PC respondeu que a ocorrência foi registrada e estava em andamento na Delegacia de Marechal Floriano, não possibilitando o detalhamento. O Exército também foi procurado e informou que a demanda foi recebida e seria apurada.
Entretanto, o órgão disse apenas que a única Entidade de Tiro Registrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), na cidade de Domingos Martins, é a Tiro ao Alvo Curso Esportivo Comércio e Serviço LTDA, nome de registro da CTDM (Clube de Tiro de Domingos Martins), que se encontra com Certificado de Registro para Pessoa Jurídica ativo, com validade até 07 de julho de 2024.