Após roubo a clube de tiros, loja de armas é invadida em Marechal Floriano

Uma antiga loja de armas localizada em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo, foi invadida na madrugada desta terça-feira (9). O caso chamou a atenção, pois aconteceu após o roubo a um clube de tiros, no município vizinho, Domingos Martins, onde criminosos fizeram uma família refém e levaram um verdadeiro arsenal na última segunda-feira (8).
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que esteve no local, a loja fechou há cerca de um mês. Os criminosos teriam invadido achando que poderia haver algum armamento lá. Existe a suspeita, por parte da polícia, que possa se tratar do mesmo grupo do caso de Domingos Martins, que ocorreu no dia anterior.
Em nota, a Polícia Civil informou que a "Delegacia de Polícia de Marechal Floriano instaurou o inquérito policial e está ouvindo o proprietário para entender o que aconteceu nesse caso. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas".