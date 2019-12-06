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São Pedro

PMs são recebidos a tiros por 12 bandidos armados em Vitória

Os policiais revidaram. A troca de tiros aconteceu durante um patrulhamento na madrugada desta sexta-feira (6) no bairro Grande Vitória. Nenhum suspeito foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 14:57

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 14:57

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Policiais militares foram recebidos a tiros por um grupo formado por cerca de 12 bandidos armados no bairro São Pedro V, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (6). Os militares revidaram, mas ninguém foi preso e nem ficou ferido. Durante patrulhamento no bairro Grande Vitória, militares ouviram, via rádio, que policiais da 5ª Companhia (São Pedro), do 1º Batalhão (Vitória), pediram apoio após ouvirem disparos de arma de fogo vindos da região conhecida como Rua Santa.
Já em São Pedro V, os PMs avistaram o bando armado na Rua Pedro Bandeira. Segundo os policiais, os criminosos atiraram cerca de 20 vezes na direção deles. Eles revidaram e os criminosos fugiram pelo mangue. A polícia fez buscas pela região e apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições. Nenhum suspeito foi preso e ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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