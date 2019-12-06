PMs são recebidos a tiros por 12 bandidos armados em Vitória

Policiais militares foram recebidos a tiros por um grupo formado por cerca de 12 bandidos armados no bairro São Pedro V, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (6). Os militares revidaram, mas ninguém foi preso e nem ficou ferido. Durante patrulhamento no bairro Grande Vitória, militares ouviram, via rádio, que policiais da 5ª Companhia (São Pedro), do 1º Batalhão (Vitória), pediram apoio após ouvirem disparos de arma de fogo vindos da região conhecida como Rua Santa.
Já em São Pedro V, os PMs avistaram o bando armado na Rua Pedro Bandeira. Segundo os policiais, os criminosos atiraram cerca de 20 vezes na direção deles. Eles revidaram e os criminosos fugiram pelo mangue. A polícia fez buscas pela região e apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições. Nenhum suspeito foi preso e ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).