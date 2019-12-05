Homem e mulher são assassinados a tiros dentro de casa em Vitória

Data: 05-12-19 - ES - Vitória - Homem e mulher são assassinados dentro de casa em Vitória Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Quatro bandidos encapuzados invadiram uma casa e mataram um homem e uma mulher na bairro Santa Martha, em Vitória, por volta das 4h30 desta quinta-feira (5). As vítimas eram Carlos Henrique Coutinho dos Santos, o Cacá, de 24 anos, e uma mulher identificada como Leiliane, de 23 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas estavam no imóvel localizado na Escadaria Carlos Benedito da Vitória, na Rua Manoel Vieira de Deus. A dona da casa, uma mulher de 51 anos, disse à polícia que Leiliane era amiga do filho dela. Já Cacá, era amigo de Leiliane.

A mulher de 51 anos que Leilinha morava no local há uma semana. Já Cacá, chegou há cerca de três dias. Os jovens mortos eram amigos e dormiam no mesmo quarto. Familiares de Cacá informaram no local do homicídio que ele e Leilinha tiveram um relacionamento há oito anos.

Homem e mulher forma mortos dentro de casa no bairro Santa Martha Crédito: Isaac Ribeiro

Os policiais militares informaram que a dona da casa estava em casa, assistindo televisão no sofá da sala e acabou cochilando. À meia-noite, Leilinha chegou e foi dormir. Meia hora depois, Cacá também chegou. Na madrugada desta quinta-feira (4), a dona da casa acordou quando os bandidos arrombavam a porta da sala.

Dentro da residência, eles chamaram Cacá e exigiram que ele fosse para o lado de fora. Assustada, a proprietária do imóvel começou a passar mal. Alegando que a mulher estava doente, Cacá abraçou ela. Quando a mulher pediu para ir ao banheiro, os criminosos mataram Cacá com mais de 10 tiros de pistola.

Polícia investiga duplo homicídio em Vitória

Leiliane acordou e também foi assassinada. Os dois foram executados por disparos de pistolas calibre .40 e 9 mm. A dona da casa não ficou ferida. O filho dela, um estudante de 26 anos, não mora no local. Ele disse que a mãe desmaiou duas vezes após o crime. Ela passa bem. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso é investigado pela Polícia Civil.