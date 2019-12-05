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À luz do dia

Tiroteio deixa moradores assustados e adolescente baleado em Itararé

Dois homens passaram atirando de dentro de um carro. Logo após a denúncia,  um jovem, atingido por um tiro, deu entrada no hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 15:45

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 15:45

Praça em Itararé Crédito: Ricardo Medeiros
Um tiroteio na pracinha de Itararé, em Vitória, deixou moradores assustados na manhã desta quinta-feira (5). Um adolescente de 16 anos foi baleado e encaminhado para o hospital. A polícia investiga a autoria do crime.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após denúncia de tiros na região. Dois homens teriam passado atirando de dentro de um carro, próximo a pracinha de Itararé. Eles fugiram logo depois do crime, abandonado o veículo no bairro Andorinhas, também na Capital. Dentro do carro foi encontrado uma touca ninja. 

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No bairro, a PM não encontrou nenhuma pessoa baleada. Porém, um adolescente de 16 anos, atingindo por um tiro nas costas, deu entrada no hospital logo após o crime. A Polícia Civil investiga a relação com o crime.
Um helicóptero Harpia foi usado para tentar localizar os atiradores, mas até o início da tarde desta quinta-feira nenhum suspeito tinha sido encontrado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

OUTROS TIROTEIOS

A violência é um problema antigo para quem mora em Itararé.  Em setembro, após dois tiroteios serem registrados em menos de uma semana, o policiamento foi reforçado. Os tiros foram disparados na pracinha, deixando três pessoas foram baleadas. 
O tráfico de drogas em espaços públicos também faz parte de uma das principais reclamações dos moradores. Durante uma reportagem, a TV Gazeta flagrou um homem entregando uma arma para uma criança, em plena luz do dia. 

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