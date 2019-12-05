Tiroteio deixa moradores assustados e adolescente baleado em Itararé

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após denúncia de tiros na região. Dois homens teriam passado atirando de dentro de um carro, próximo a pracinha de Itararé. Eles fugiram logo depois do crime, abandonado o veículo no bairro Andorinhas, também na Capital. Dentro do carro foi encontrado uma touca ninja.
No bairro, a PM não encontrou nenhuma pessoa baleada. Porém, um adolescente de 16 anos, atingindo por um tiro nas costas, deu entrada no hospital logo após o crime. A Polícia Civil investiga a relação com o crime.
Um helicóptero Harpia foi usado para tentar localizar os atiradores, mas até o início da tarde desta quinta-feira nenhum suspeito tinha sido encontrado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
OUTROS TIROTEIOS
A violência é um problema antigo para quem mora em Itararé. Em setembro, após dois tiroteios serem registrados em menos de uma semana, o policiamento foi reforçado. Os tiros foram disparados na pracinha, deixando três pessoas foram baleadas.
O tráfico de drogas em espaços públicos também faz parte de uma das principais reclamações dos moradores. Durante uma reportagem, a TV Gazeta flagrou um homem entregando uma arma para uma criança, em plena luz do dia.