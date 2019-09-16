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Violência

Violência em Itararé: moradores querem base fixa da PM no bairro

De acordo com a Associação de Moradores, a demanda já é antiga, mas ganhou força após os últimos tiroteios no bairro

Publicado em 

16 set 2019 às 14:41

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 14:41

Praça de Itararé é cercada pelo tráfico de drogas Crédito: Ricardo Medeiros
A violência em Itararé e o tráfico de drogas que tem tomado conta dos espaços públicos do bairro, em Vitória, tem deixado moradores cada vez mais assustados e com medo de sair na rua. Em busca de segurança, a população quer que a polícia atue 24 horas no bairro por meio da instalação de um Destacamento da Polícia Militar (DPM).
Nos últimos cinco dias, dois tiroteios foram registrados em Itararé, deixando três pessoas baleadas. Um deles aconteceu na praça do bairro, quando famílias e diversos ambulantes estavam no local.
Vídeo flagra criança entregando arma a criminoso, em Itararé Crédito: Reprodução
Na manhã desta segunda-feira (15), uma equipe da TV Gazeta flagrou uma criança entregando uma arma a um homem no local. A polícia foi acionada após o flagra, mas durante os 30 minutos que a equipe de reportagem permaneceu no local, nenhuma viatura apareceu.
De acordo com a Associação de Moradores do bairro, Itararé conta com uma base móvel da Polícia Militar, que funciona todos os dias durante o período da tarde e parte da noite. Porém, o policiamento não tem sido suficiente para controlar a violência no local, e por isso a população quer a instalação de um DPM, ou seja, uma base fixa, 24 horas por dia, assim como existe em outros bairros da Capital.  
> Praça é cercada pelo tráfico de drogas em Vitória
"O que a gente tem hoje é insuficiente, não atende a nossa necessidade. Vocês podem ver pelos tiroteios que têm acontecido aqui. Precisamos de polícia para abordar as pessoas na rua, impedir o tráfico, garantir a nossa segurança. Jardim da Penha tem, Jardim Camburi têm. Por que não colocar um destacamento militar em Itararé?", questionou a presidente da Associação de Moradores, Luciana Ribeiro.
De acordo com Luciana, a demanda pela instalação de um DPM é antiga e assunto constante nas reuniões dos moradores com a polícia no bairro. Porém, diante dos últimos tiroteios, o reforço no policiamento tem se mostrado urgente.
> Violência em Itararé: jovem é baleado por bandidos de moto
"A necessidade de policiamento 24 horas já foi exposta faz tempo, mas há umas três semanas tivemos reunião com a PM e mais uma vez fizemos esse pedido. As pessoas estão com medo de trabalhar, de sair na rua. A praça virou ponto escancarado de tráfico de drogas e ninguém faz nada", disse.
O QUE DIZ A POLÍCIA 
A Polícia Militar disse que não há previsão para que seja instalada uma base fixa na região de Itararé. De acordo com a PM, na última semana,  o comando da 6ª Companhia do 1º Batalhão se reuniu com a comunidade e esclareceu todas as dúvidas relacionadas à segurança pública do bairro.
Ainda, segundo a polícia, diariamente são realizadas operações na praça do bairro com o intuito de combater o tráfico de drogas e levar mais segurança para a comunidade.
"De 06 de agosto até a última quinta-feira (12), 18 pessoas foram detidas na região. Vale destacar que a presença policial em todo o bairro é constante com policiamento ostensivo, motopatrulhamento, além da base móvel que funciona de 12 às 21h, na praça do local", disse a polícia por meio de nota. 

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