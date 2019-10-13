Nova Palestina

PM troca tiros com suspeitos durante velório em Vitória

No local, conhecido como Buraco Quente, estaria acontecendo o velório de um homem assassinado no sábado (12).

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 18:43 - Atualizado há 6 anos

Arma apreendida em Nova Pelestina, em Vitória Crédito: Polícia Militar

Uma troca de tiros entre policiais e bandidos ocorreu em Nova Palestina, em Vitória, na tarde deste domingo (13). No local, conhecido como Buraco Quente, estaria acontecendo o velório de um homem assassinado no sábado (12).

Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu uma denúncia anônima que homens estariam armados nas imediações do velório de um homem. Quando chegaram no local, a guarnição verificou que dois homens estavam armados e foi recebida a tiros. Os bandidos para tentarem fugir dos policiais saíram pulando o muro de vizinhos. As casas na região, inclusive, ficaram cheias de marca de tiros. Uma das balas acertou a televisão de um morador, mas ninguém foi atingido.

Ainda de acordo com policiais, populares se opuseram à ação policial, causando tumulto e jogando pedras contra a guarnição. O reforço foi solicitado e, além de outras viaturas, um helicóptero prestou auxílio nas buscas. O suspeitos conseguiram fugir do local. No entanto, deixaram para trás uma espingarda, de calibre 44. O objeto estaria embaixo de um veículo, um Honda Civic. A arma foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. O policiamento foi reforçado na região.

BAIRRO RESISTÊNCIA

Uma outra troca de tiros ocorreu no bairro Resistência, em Vitória. O fato ocorreu neste domingo (13), por volta das 19h30. Segundo a Polícia Militar, estava ocorrendo o patrulhamento no bairro quando os militares viram um homem de 23 anos andando muito rápido. Dessa forma, a polícia deu a ordem de parada para o indivíduo, que não obedeceu.

O homem entrou num beco e, em seguida, atirou contra os militares, que reagiram aos disparos. Um dos tiros acertou a perna esquerda do homem. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), antigo São Lucas. Em seguida, será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com colaboração de Tiago Félix, da TV GAZETA.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta