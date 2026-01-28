Noroeste do ES

PM e PC fazem operação contra tráfico e homicídios em São Gabriel da Palha

Ação acontece na manhã desta quarta-feira (28) e conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer)

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:21

As polícias Civil e Militar estão nas ruas em bairros de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28), atrás de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. A ação conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e chama a atenção de moradores.

Imagens enviadas à reportagem da TV Gazeta mostram a aeronave do Notaer sobrevoando uma área e viaturas pelas ruas (veja acima).

A reportagem procurou as polícias Civil, Militar e o Notaer para obter mais informações sobre a operação, como detalhes da ação e o balanço de prisões, e aguarda retorno.

*Matéria em atualização

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta