PM e PC fazem operação contra tráfico e homicídios em São Gabriel da Palha

Ação acontece na manhã desta quarta-feira (28) e conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer)

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:21

A ação conta com o apoio do helicóptero do Notaer e cumpre mandados em vários bairros

As polícias Civil e Militar estão nas ruas em bairros de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28), atrás de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. A ação conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e chama a atenção de moradores.

Imagens enviadas à reportagem da TV Gazeta mostram a aeronave do Notaer sobrevoando uma área e viaturas pelas ruas (veja acima)

A reportagem procurou as polícias Civil, Militar e o Notaer para obter mais informações sobre a operação, como detalhes da ação e o balanço de prisões, e aguarda retorno. 

*Matéria em atualização

