PM e PC fazem operação contra tráfico e homicídios em São Gabriel da Palha

As polícias Civil e Militar estão nas ruas em bairros de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28), atrás de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. A ação conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e chama a atenção de moradores.
Imagens enviadas à reportagem da TV Gazeta mostram a aeronave do Notaer sobrevoando uma área e viaturas pelas ruas (veja acima).
A reportagem procurou as polícias Civil, Militar e o Notaer para obter mais informações sobre a operação, como detalhes da ação e o balanço de prisões, e aguarda retorno.
