PM apura conduta de policial por tapa no rosto de mulher em Aracruz

Um policial militar deu um tapa no rosto de uma mulher durante o atendimento de uma ocorrência de uma festa clandestina na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , na noite de sexta-feira (8). A Polícia Militar informou que apura a conduta do agente e que será instaurado um Inquérito Policial Militar para analisar todas as informações e circunstâncias do fato.

De acordo com a PM, foi realizada uma operação no local para encerrar o evento, conhecido popularmente como “Mandela”, que não tinha autorização de órgãos competentes. As informações recebidas pela corporação indicavam que havia a comercialização de drogas e a presença de indivíduos armados ligados ao tráfico de drogas.

Conforme a PM, o evento foi encerrado e, após buscas, foram apreendidas duas armas de fogo, 30 munições calibre .40 e 17 munições calibre 380, além de 39 papelotes e três pinos de cocaína, 11 cigarros e uma bucha de maconha, e R$ 841,00 em espécie.

Durante a ação, algumas pessoas, segundo a corporação, tentaram dificultar a ação policial, arremessando pedras e pedaços de madeira contra as guarnições. Os policiais utilizaram equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar os manifestantes.

Em determinado momento, as equipes emitiram ordens de parada para que fossem realizadas as buscas pessoais. A PM informou que todos obedeceram, com exceção de uma mulher, que aparentava sinais de embriaguez e se recusou a cumprir as ordens emanadas pelos militares.

“Ela tentou se evadir da abordagem e, enquanto resistia, proferiu insultos e ofensas aos agentes. Diante disso, foi necessário o uso de força física para contê-la, sendo então imobilizada, algemada e colocada no compartimento de segurança da viatura. Durante o tempo em que esteve detida, continuou proferindo xingamentos contra os militares e tentou danificar o compartimento da viatura”, afirmou a corporação, em nota.

"Por fim, a Polícia Militar informa que tomou conhecimento do fato e adotará as medidas necessárias para apurar a conduta do policial militar envolvido na ocorrência. Será instaurado um Inquérito Policial Militar que analisará devidamente todas as informações e circunstâncias relacionadas ao fato" Trecho de nota da PM -

A Gazeta procurou a Dois homens e duas mulheres foram detidos, incluindo a pessoa responsável pela organização do evento. Todos foram conduzidos à delegacia. A reportagem deprocurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o procedimento adotado no caso. Em nota, na manhã desta segunda (11), a corporação informou que duas mulheres, de 28 e 33 anos, e dois homens, de 21 e 27 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz.