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Opinião

Candidatos do ES avaliam que segundo dia de Enem foi "mais difícil"

Desde as 15h30, participantes já puderam deixar locais de prova; exame deste domingo (10) traz questões de ciências da natureza e matemática

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 16:36

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

10 nov 2024 às 16:36
Candidatos avaliam que segundo dia de provas do Enem foi mais complicado do que o primeiro
Candidatos avaliam que segundo dia de provas do Enem foi mais complicado do que o primeiro Crédito: Felipe Sena
Entre os mais de 74 mil estudantes inscritos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo neste domingo (10), alguns acharam a prova tranquila, enquanto a maior parte dos inscritos ouvidos pela reportagem de A Gazeta relatou mais dificuldades neste segundo dia de exame. A aplicação começou às 13h30 e vai até as 18h30.
Alguns inscritos já terminaram e puderam começar a deixar os locais de prova a partir de 15h30, sem o caderno de questões, que pode ser levado após as 18h. No segundo domingo, os estudantes resolveram questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).
Stefany Coutinho, de 18 anos, foi uma das primeiras a sair após abertura dos portões
Stefany Coutinho, de 18 anos, foi uma das primeiras a sair após abertura dos portões Crédito: Felipe Sena
Stefany Coutinho de 18 anos, disse que achou a prova muito complicada. Segundo ela, por causa do itinerário formativo do Novo Ensino Médio, ficou sem as disciplinas de física e química. "Isso dificultou muito. Na hora, eu não lembrava de nada", disse ela na saída de seu local de prova, na Faesa, em Monte Belo, Vitória.
A estudante Emily Carolina Monteiro, 17, fez o Enem pela primeira vez
A estudante Emily Carolina Monteiro, 17, fez o Enem pela primeira vez Crédito: Felipe Sena
No mesmo local, a estudante Emily Carolina Monteiro, de 17 anos, não achou a prova difícil, mas considerou a jornada cansativa: "Mesmo que eu não tenha me esforçado tanto neste ano para estudar, não achei difícil. Mas estou doida para chegar em casa, não aguentava mais", brincou.
Matheus Rodrigues fez prova do Enem neste domingo (10).
Matheus Rodrigues fez prova do Enem neste domingo (10). Crédito: Felipe Sena
Vestido com a camisa do Flamengo, que disputa a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro neste domingo, o estudante Matheus Rodrigues, 18, disse estar seguro de seu desempenho. Mesmo assim, ele considerou a prova complicada. "Para quem não se preparou, o nível de dificuldade da prova estava alto. Eu estudei e me preparei, porque meu foco é fazer concurso", disse ele. Além da carreira militar, ele disse que o curso de Direito o interessa. Ele também jurou que não fez a prova com pressa para ver o jogo, mas estava correndo para acompanhar o time do coração.
Guilherme Alves fez Enem pela primeira vez.
Guilherme Alves fez Enem pela primeira vez. Crédito: Felipe Sena
Já o estudante Guilherme Alves, de 15 anos, que tentou a prova pela primeira vez como treineiro, avaliou que o primeiro dia de provas, no último domingo (3), quando o foco era em linguagens e humanidades, foi mais fácil. "Não fiz uma preparação específica, fui como treineiro, com o que eu tinha na cabeça. Achei linguagens mais fácil. Acho que acertei umas 30 questões hoje", disse ele, que gosta mais da área de humanas, mas ainda não tem nenhum curso em vista.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que coordena o exame, a divulgação do gabarito das provas será dia 20 de novembro. Já o resultado será conhecido em 13 de janeiro de 2025.

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