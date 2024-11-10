Candidatos do ES avaliam que segundo dia de Enem foi "mais difícil"

Candidatos avaliam que segundo dia de provas do Enem foi mais complicado do que o primeiro Crédito: Felipe Sena

A Gazeta relatou mais dificuldades neste segundo dia de exame. A aplicação começou às 13h30 e vai até as 18h30. Entre os mais de 74 mil estudantes inscritos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Espírito Santo neste domingo (10), alguns acharam a prova tranquila, enquanto a maior parte dos inscritos ouvidos pela reportagem derelatou mais dificuldades neste segundo dia de exame. A aplicação começou às 13h30 e vai até as 18h30.



Alguns inscritos já terminaram e puderam começar a deixar os locais de prova a partir de 15h30, sem o caderno de questões, que pode ser levado após as 18h. No segundo domingo, os estudantes resolveram questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

Stefany Coutinho, de 18 anos, foi uma das primeiras a sair após abertura dos portões Crédito: Felipe Sena

Stefany Coutinho de 18 anos, disse que achou a prova muito complicada. Segundo ela, por causa do itinerário formativo do Novo Ensino Médio, ficou sem as disciplinas de física e química. "Isso dificultou muito. Na hora, eu não lembrava de nada", disse ela na saída de seu local de prova, na Faesa, em Monte Belo, Vitória.

A estudante Emily Carolina Monteiro, 17, fez o Enem pela primeira vez Crédito: Felipe Sena

No mesmo local, a estudante Emily Carolina Monteiro, de 17 anos, não achou a prova difícil, mas considerou a jornada cansativa: "Mesmo que eu não tenha me esforçado tanto neste ano para estudar, não achei difícil. Mas estou doida para chegar em casa, não aguentava mais", brincou.

Matheus Rodrigues fez prova do Enem neste domingo (10). Crédito: Felipe Sena

Vestido com a camisa do Flamengo, que disputa a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro neste domingo, o estudante Matheus Rodrigues, 18, disse estar seguro de seu desempenho. Mesmo assim, ele considerou a prova complicada. "Para quem não se preparou, o nível de dificuldade da prova estava alto. Eu estudei e me preparei, porque meu foco é fazer concurso", disse ele. Além da carreira militar, ele disse que o curso de Direito o interessa. Ele também jurou que não fez a prova com pressa para ver o jogo, mas estava correndo para acompanhar o time do coração.

Guilherme Alves fez Enem pela primeira vez. Crédito: Felipe Sena

Já o estudante Guilherme Alves, de 15 anos, que tentou a prova pela primeira vez como treineiro, avaliou que o primeiro dia de provas, no último domingo (3), quando o foco era em linguagens e humanidades, foi mais fácil. "Não fiz uma preparação específica, fui como treineiro, com o que eu tinha na cabeça. Achei linguagens mais fácil. Acho que acertei umas 30 questões hoje", disse ele, que gosta mais da área de humanas, mas ainda não tem nenhum curso em vista.