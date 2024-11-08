Brasileirão e final da Copa do Brasil: onde assistir aos jogos decisivos deste fim de semana

O fim de semana será recheado de jogos importantes. As principais competições do futebol brasileiro estão chegando nas fases finais e nesta sexta-feira (8), dois jogos já abrem a 33ª rodada do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Fluminense, em duelo no Beira-Rio, às 21h (de Brasília). O Palmeiras buscando o líder Botafogo, recebe o Grêmio às 21h30 no Allianz Parque.
No sábado (9), o Brasileirão prossegue com mais 7 confrontos, com destaque para o líder Botafogo que recebe o Cuiabá, no Nilton Santos. E no domingo (10) a final da Copa do Brasil às 16h (de Brasília), o Atlético MG, na Arena MRV, tenta reverter a desvantagem obtida pelo Flamengo no Maracanã, onde os cariocas venceram por 3 a 1 do primeiro jogo.
Transmissão:
- Sexta-feira (8)
- Internacional x Fluminense
- Onde assistir: Premiere (19h)
- Palmeiras x Grêmio
- Onde assistir: SporTv/Premiere (21h30)
- Sábado (9)
- Botafogo x Cuiabá
- Onde assistir: Globo/Premiere (16h30)
- Vitória x Corinthians
- Onde assistir: Premiere (16h30)
- Fortaleza x Vasco da Gama
- Onde assistir: Premiere (19h)
- Atlético GO x RB Bragantino
- Onde assistir: Premiere (19h)
- Cruzeiro x Criciúma
- Onde assistir: Premiere (19h)
- Juventude x Bahia
- Onde assistir: Premiere (19h)
- São Paulo x Athletico-PR
- Onde assistir: SporTV/Premiere (21h)
- Domingo (10)
- Atlético-MG X Flamengo
- Onde assistir: SporTV/ Globo/ Premiere/ Amazon Prime (16h)