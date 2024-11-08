  Brasileirão e final da Copa do Brasil: onde assistir aos jogos decisivos deste fim de semana
Decisivos

Brasileirão e final da Copa do Brasil: onde assistir aos jogos decisivos deste fim de semana

A 33ª rodada do Brasileirão começa nesta sexta-feira (9), com o duelo entre Internacional e Fluminense. No domingo (10), às 16h, tem o segundo jogo da decisão entre Flamengo x Atlético-MG

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 14:36

Publicado em 

08 nov 2024 às 14:36
Fluminense e Grêmio empataram em 2 a 2 na partida de abertura da 32ª rodada do Brasileirão
Após empatar em 2 a 2 com o Grêmio, o Fluminense volta a campo nesta sexta (8) para encarar o Internacional Crédito: Agif/Folhapress
O fim de semana será recheado de jogos importantes. As principais competições do futebol brasileiro estão chegando nas fases finais e nesta sexta-feira (8), dois jogos já abrem a 33ª rodada do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Fluminense, em duelo no Beira-Rio, às 21h (de Brasília). O Palmeiras buscando o líder Botafogo, recebe o Grêmio às 21h30 no Allianz Parque. 
No sábado (9), o Brasileirão prossegue com mais 7 confrontos, com destaque para o líder Botafogo que recebe o Cuiabá, no Nilton Santos. E no domingo (10) a final da Copa do Brasil às 16h (de Brasília), o Atlético MG, na Arena MRV, tenta reverter a desvantagem obtida pelo Flamengo no Maracanã, onde os cariocas venceram por 3 a 1 do primeiro jogo. 

Transmissão:

  • Sexta-feira (8)
  • Internacional x Fluminense 
  • Onde assistir: Premiere (19h)

  • Palmeiras x Grêmio
  • Onde assistir: SporTv/Premiere (21h30)

  • Sábado (9)
  • Botafogo x Cuiabá 
  • Onde assistir: Globo/Premiere (16h30)

  • Vitória x Corinthians 
  • Onde assistir: Premiere (16h30)

  • Fortaleza x Vasco da Gama
  • Onde assistir: Premiere (19h)

  • Atlético GO x RB Bragantino
  • Onde assistir: Premiere (19h)

  • Cruzeiro x Criciúma
  • Onde assistir: Premiere (19h)

  • Juventude x Bahia
  • Onde assistir: Premiere (19h)

  • São Paulo x Athletico-PR
  • Onde assistir: SporTV/Premiere (21h)

  • Domingo (10)
  • Atlético-MG X Flamengo
  • Onde assistir: SporTV/ Globo/ Premiere/ Amazon Prime (16h)

