Famílias e até pet dão apoio emocional para candidatos do Enem no ES

Pai e cãozinho se despedem de estudante que realiza Enem neste domingo (10). Crédito: Ricardo Medeiros

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) representa, para muitos candidatos, a grande possibilidade de realizar um sonho. As notas podem abrir as portas das universidades brasileiras e, por isso, há muito nervosismo e expectativa para a realização da prova, aplicada em dois domingos.

Em um dos locais de prova, pai, mãe, irmão e cãozinho estavam ao lado da estudante de 22 anos Laura Ladiapari, que pretende cursar Medicina, para dar suporte emocional. É a segunda vez que a jovem realiza a prova para tentar entrar na universidade.

Na hora de entrar no local – os portões foram fechados às 13h e as provas começaram a ser aplicadas às 13h30 –, a emoção veio à tona com a despedida. "Tudo que era possível fazer, ela fez. Agora, é confiar em tudo que ela sabe e entregar nas mãos de Deus", disse o engenheiro Geraldo Ladiapari, de 58 anos, pai da estudante.

No caso dos treineiros – aqueles que realizam a prova para ganhar experiência, mas ainda não concluíram o ensino médio –, não é diferente. Melqui Louzada, padrasto de uma estudante de 15 anos, acompanhou a enteada para dar apoio emocional e acredita que a experiência pode contribuir para que, no futuro, ela se saia bem na prova e consiga ingressar em uma universidade pública.

"A gente vem buscando dar esse suporte para que, quando ela chegue no 3º ano do ensino médio, ela já tenha uma bagagem, uma experiência", conta.