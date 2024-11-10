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  • Quase 5 mil estudantes foram eliminados no 1° dia do Enem; relembre regras
Dicas para se dar bem

Quase 5 mil estudantes foram eliminados no 1° dia do Enem; relembre regras

Portar equipamento eletrônico e ausentar-se antes do horário permitido são exemplos de erros cometidos pelos participantes

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 11:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2024 às 11:10
Balanço divulgado pelo Inep, que organiza o Enem, aponta que 4.999 candidatos foram eliminados no primeiro dia de provas de 2024, no último domingo (3), por falhas em procedimentos.
Deixar o local de prova com o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação, portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido, utilizar impressos e não atender orientações dos fiscais são exemplos de erros cometidos pelos participantes.
O balanço da instituição também apontou 689 "problemas logísticos", entre eles emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água, casos que podem justificar pedidos de reaplicação da prova.
O segundo dia de provas ocorre neste domingo (10). Serão aplicadas 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 questões de matemática e suas tecnologias. A prova será das 13h30 às 18h30 (19h30 para participantes com tempo adicional e 20h30 para aqueles que farão a videoprova em libras).
Relembre as regras para não se dar mal:
  • Deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação
  • Portar equipamento eletrônico
  • Ausentar-se antes do horário permitido (15h30)
  • Utilizar impressos 
  • Não atender orientações dos fiscais
O que pode levar nos dias das provas?
  • Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente
  • Documento de identificação válido (físico ou digital)
  • Cartão de confirmação de inscrição
  • Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame)
  • Alimentos leves, como sanduíches naturais, chocolates, barrinhas de cereais etc.
  • Para beber, água é mais recomendada.
O que é proibido?
Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:
  • Declaração de comparecimento impressa
  • Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares
  • Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos
  • Livros, manuais, impressos e anotações
  • Protetor auricular 
  • Relógio de qualquer tipo
  • Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, iPods, gravadores, pen drive, MP3 e/ou similar;
  • Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico
  • Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;
  • Bebidas alcoólicas; 
  • Drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco;
  • Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

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