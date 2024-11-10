Quase 5 mil estudantes foram eliminados no 1° dia do Enem; relembre regras

Balanço divulgado pelo Inep, que organiza o Enem, aponta que 4.999 candidatos foram eliminados no primeiro dia de provas de 2024, no último domingo (3), por falhas em procedimentos.

Deixar o local de prova com o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação, portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido, utilizar impressos e não atender orientações dos fiscais são exemplos de erros cometidos pelos participantes.

O balanço da instituição também apontou 689 "problemas logísticos", entre eles emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água, casos que podem justificar pedidos de reaplicação da prova.

O segundo dia de provas ocorre neste domingo (10). Serão aplicadas 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 questões de matemática e suas tecnologias. A prova será das 13h30 às 18h30 (19h30 para participantes com tempo adicional e 20h30 para aqueles que farão a videoprova em libras).

Relembre as regras para não se dar mal:

Deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação

Portar equipamento eletrônico



Ausentar-se antes do horário permitido (15h30)



Utilizar impressos

Não atender orientações dos fiscais



O que pode levar nos dias das provas?

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente

Documento de identificação válido (físico ou digital)



Cartão de confirmação de inscrição



Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame)



Alimentos leves, como sanduíches naturais, chocolates, barrinhas de cereais etc.



Para beber, água é mais recomendada.



O que é proibido?

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas: