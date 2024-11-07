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A Gazeta terá live sobre segundo dia de prova do Enem e calculadora de nota

Candidatos poderão acompanhar avaliação de professores do curso preparatório Gama Pré-Vestibular sobre as questões e usar ferramenta para checar desempenho no exame

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 17:44

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

07 nov 2024 às 17:44
Professores Enem
A Gazeta vai transmitir lives com comentário de especialistas sobre a prova de Matemática e Ciências Naturais do Enem Crédito: A Gazeta
Os candidatos que fizerem o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão ter uma noção dos erros e acertos na avaliação, durante a live que será realizada por A Gazeta em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular, neste domingo, a partir das 19h30. 
Durante a transmissão nas redes sociais e no site A Gazeta, um time de professores vai analisar as principais questões e apontar as alternativas corretas do gabarito extraoficial das provas de Matemática e Ciências Naturais.
Assim como na semana anterior, os estudantes poderão conferir o desempenho no exame usando a Calculadora TRI, que faz uma estimativa dos acertos de cada candidato, usando os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI) — mesmo método usado para a correção do Enem.
Durante a semana A Gazeta também transmitiu aulões de revisão da série Enem na Mira, que foram dedicados aos conteúdos que mais caem na segunda etapa da avaliação, composta por 90 perguntas de Matemática e Ciências da Natureza (Física, Biologia e Química).
Todos os vídeos estão disponíveis no site. Reveja as lives.

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