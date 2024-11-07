A Gazeta terá live sobre segundo dia de prova do Enem e calculadora de nota

A Gazeta vai transmitir lives com comentário de especialistas sobre a prova de Matemática e Ciências Naturais do Enem Crédito: A Gazeta

A Gazeta em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular, neste domingo, a partir das 19h30. Os candidatos que fizerem o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão ter uma noção dos erros e acertos na avaliação, durante a live que será realizada porem parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular, neste domingo, a partir das 19h30.

Durante a transmissão nas redes sociais e no site A Gazeta, um time de professores vai analisar as principais questões e apontar as alternativas corretas do gabarito extraoficial das provas de Matemática e Ciências Naturais.

Assim como na semana anterior, os estudantes poderão conferir o desempenho no exame usando a Calculadora TRI , que faz uma estimativa dos acertos de cada candidato, usando os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI) — mesmo método usado para a correção do Enem.

Durante a semana A Gazeta também transmitiu aulões de revisão da série Enem na Mira, que foram dedicados aos conteúdos que mais caem na segunda etapa da avaliação, composta por 90 perguntas de Matemática e Ciências da Natureza (Física, Biologia e Química).