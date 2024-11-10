Mais de 750 policiais federais atuam no segundo dia do Enem 2024

Polícia Federal trabalha na segurança do segundo dia de provas do Enem 2024 Crédito: PF/ Divulgação

Mais de 750 policiais federais participam das ações de segurança do segunda dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 neste domingo (10), distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal. Neste segundo dia, os inscritos vão testar os conhecimentos em 90 questões de múltipla escolha de ciências da natureza (química, física e biologia) e de matemática.

A operação da PF visa a garantir a segurança na realização das provas, com a Polícia Federal responsável por ações de polícia judiciária e inteligência para prevenir e reprimir fraudes.

A Polícia Federal, juntamente com outros órgãos de segurança pública, compõe a Operação Integrada de Segurança do Enem, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública.