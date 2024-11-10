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Muita chuva

Temporal arranca cobertura de casa e moradores ficam sem energia em Colatina

A cobertura de zinco de uma residência atingiu uma outra edificação e a rede elétrica, e moradores do bairro João Manoel Meneghelli ficaram sem energia.

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 09:29

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

10 nov 2024 às 09:29
Moradores ficaram sem energi
Equipes da concessionária que atende a região retiraram parte da cobertura e religaram a energia. Crédito: Divulgação | Prefeitura Colatina
As fortes chuvas deste sábado (9) provocaram estragos no bairro João Manoel Meneghelli, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A cobertura de zinco de uma residência atingiu outra edificação e a rede elétrica, e moradores ficaram sem energia. O tempo sem o serviço não foi informado.
Segundo a prefeitura de Colatina, os profissionais da empresa Luz e Força Santa Maria, concessionária que atende a região, retiraram parte da cobertura que apresentava risco e religaram a energia no local ainda na noite de sábado (9). 
Ainda de acordo com a prefeitura, em uma Comunidade Cigana, uma das tendas foi afetada pela chuva e desmoronou, causando apenas danos materiais. A família que ocupa a tenda não estava no local no momento da chuva.
As equipes da Prefeitura e da Defesa Civil estiveram nas ruas do município, atendendo as ocorrências registradas após a forte chuva que atingiu a cidade na noite de sábado (9).
O município informou que as equipes da Defesa Civil de Colatina continuam de plantão, e podem ser acionadas pelos moradores através do número (27) 99883-0305. 

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