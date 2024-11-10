Temporal arranca cobertura de casa e moradores ficam sem energia em Colatina

Equipes da concessionária que atende a região retiraram parte da cobertura e religaram a energia. Crédito: Divulgação | Prefeitura Colatina

As fortes chuvas deste sábado (9) provocaram estragos no bairro João Manoel Meneghelli, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. A cobertura de zinco de uma residência atingiu outra edificação e a rede elétrica, e moradores ficaram sem energia. O tempo sem o serviço não foi informado.

Segundo a prefeitura de Colatina, os profissionais da empresa Luz e Força Santa Maria, concessionária que atende a região, retiraram parte da cobertura que apresentava risco e religaram a energia no local ainda na noite de sábado (9).

Ainda de acordo com a prefeitura, em uma Comunidade Cigana, uma das tendas foi afetada pela chuva e desmoronou, causando apenas danos materiais. A família que ocupa a tenda não estava no local no momento da chuva.

As equipes da Prefeitura e da Defesa Civil estiveram nas ruas do município, atendendo as ocorrências registradas após a forte chuva que atingiu a cidade na noite de sábado (9).