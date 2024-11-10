Fugiu do ES

Jovem de Itaguaçu que vendeu paçoca para conhecer Léo Santana encontra o cantor na BA

A família de Wanderson Carvalho chegou a registrar um boletim de ocorrência devido ao desaparecimento; jovem estava perto de um restaurante, em Salvador, quando foi encontrado

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 14:01

Redação de A Gazeta

A paixão pelo cantor Léo Santana levou o jovem de Itaguaçu, região Serra do Espírito Santo, Wanderson Carvalho, de 23 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a sair do Estado e ir até Salvador, na Bahia, para encontrar o músico. Para conhecer a estrela do axé, ele vendeu paçocas, comprou a passagem e realizou o sonho na noite desse sábado (9), no Festival Afropunk, realizado no Parque de Exposições, na capital baiana.
O encontro foi promovido pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Isso porque o jovem viajou sem o conhecimento da família e foi considerado desaparecido após o registro do boletim de ocorrência. O rapaz se perdeu e foi localizado próximo a um restaurante por pessoas que estavam no estabelecimento. Elas informarem à Guarda Civil Municipal (GCM) sobre a situação.
Os agentes o encaminharam ao DPP. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (4) e foi divulgado pela Polícia Civil na quarta (6). Léo Santana compartilhou o momento com o fã capixaba no Instagram.
"Ainda ficou impactado em como a minha música chega na vida das pessoas", disse o cantor no vídeo, que também aconselhou Wanderson a não fugir mais. 
Em vídeo publicado por Wanderson nas redes sociais, é possível ver ainda o cantor atendendo alguns fãs e, logo em seguida, vê Wanderson. O cantor então conversa com o jovem, o abraça e posa para fotos, ao lado da esposa, Lore Improta. 
"O rapaz nos relatou ser capixaba e veio de ônibus para Salvador, para conhecer seu ídolo, o cantor Léo Santana", disse a delegada Andrea Ribeiro, na ocasião.
Segundo ela, a família do jovem foi localizada a partir de conversas com ele e entrou em contato com a Polícia Civil do Espírito Santo. Ainda não se sabe quando e como ele retornará para casa.
*Com informações do Correio 24horas, g1 ES e g1 Bahia

