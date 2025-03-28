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São Gabriel da Palha

Pintor é preso por stalking após perseguição obsessiva em cidade do ES

Polícia afirma que tamanha era a obsessão do suspeito pela vítima que ele passou a pedir as mesmas comidas e bebidas que a mulher; Hélio Gonçalves dos Santos foi preso

Publicado em 28 de Março de 2025 às 08:14

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

28 mar 2025 às 08:14
Pintor é preso por stalking após perseguição obsessiva em cidade do ES
Hélio Gonçalves dos Santos, 39 anos, foi preso suspeito de stalking Crédito: Redes sociais
Um pintor de 39 anos, identificado como Hélio Gonçalves dos Santos, foi preso na quarta-feira (26), suspeito de cometer o crime de stalking (perseguição) contra uma mulher de 27 anos, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A obsessão era tanta que, segundo a Polícia Civil, o homem passou da perseguição virtual para a física contra a vítima – que, com medo, denunciou o indivíduo. 
Segundo o delegado Valdimar Chieppe, da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, "a vítima disse em depoimento que durante todo mês de janeiro deste ano o suspeito foi até seu local de trabalho e tentou uma aproximação, quer puxando assuntos diversos, quer somente ficar no local lhe observando', e que 'quando não entrava no estabelecimento, transitava a sua frente, quer de motocicleta, quer de bicicleta, mas sempre com o mesmo objetivo, o de se aproximar e manter contato", afirmou o titular da unidade. 
Tamanha foi a obsessão criada por ele que ele passou a pedir as mesmas comidas e bebidas que a vítima
Valdimar Chieppe - Delegado de São Gabriel da Palha
Ainda segundo o delegado, "em determinada data, conforme registrado em boletim de ocorrência, o suspeito chegou a lhe mandar um buquê de flores, que foi rejeitado e devolvido. Não satisfeito com tais atos, o suspeito passou a perseguir pelas redes sociais, que rapidamente foram bloqueadas, entretanto, acessou a rede social do estabelecimento comercial que a vítima trabalha, que também foi bloqueado para ele”, disse o delegado.
A Polícia Civil informou que após tomar conhecimento de que a vítima estava sendo perseguida pelo suspeito, os investigadores começaram a fazer buscas no sentido de encontrar e prender o suspeito em flagrante.
Na quarta-feira (26), os policiais receberam informações de que o homem estaria em uma empresa, na zona rural do município, realizando um serviço de pintura. No local, ele foi detido, e levado à Delegacia de São Gabriel da Palha. 
Conforme a Polícia Civil, Hélio foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição. "Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional", comunicou corporação.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Hélio Gonçalves dos Santos se posicionar sobre o caso. Este espaço está aberto para uma manifestação, caso haja interesse.

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