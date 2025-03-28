Pintor é preso por stalking após perseguição obsessiva em cidade do ES

Hélio Gonçalves dos Santos, 39 anos, foi preso suspeito de stalking Crédito: Redes sociais

Um pintor de 39 anos, identificado como Hélio Gonçalves dos Santos, foi preso na quarta-feira (26), suspeito de cometer o crime de stalking (perseguição) contra uma mulher de 27 anos, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo . A obsessão era tanta que, segundo a Polícia Civil, o homem passou da perseguição virtual para a física contra a vítima – que, com medo, denunciou o indivíduo.

Segundo o delegado Valdimar Chieppe, da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, "a vítima disse em depoimento que durante todo mês de janeiro deste ano o suspeito foi até seu local de trabalho e tentou uma aproximação, quer puxando assuntos diversos, quer somente ficar no local lhe observando', e que 'quando não entrava no estabelecimento, transitava a sua frente, quer de motocicleta, quer de bicicleta, mas sempre com o mesmo objetivo, o de se aproximar e manter contato", afirmou o titular da unidade.

Tamanha foi a obsessão criada por ele que ele passou a pedir as mesmas comidas e bebidas que a vítima Valdimar Chieppe - Delegado de São Gabriel da Palha

Ainda segundo o delegado, "em determinada data, conforme registrado em boletim de ocorrência, o suspeito chegou a lhe mandar um buquê de flores, que foi rejeitado e devolvido. Não satisfeito com tais atos, o suspeito passou a perseguir pelas redes sociais, que rapidamente foram bloqueadas, entretanto, acessou a rede social do estabelecimento comercial que a vítima trabalha, que também foi bloqueado para ele”, disse o delegado.

A Polícia Civil informou que após tomar conhecimento de que a vítima estava sendo perseguida pelo suspeito, os investigadores começaram a fazer buscas no sentido de encontrar e prender o suspeito em flagrante.

Na quarta-feira (26), os policiais receberam informações de que o homem estaria em uma empresa, na zona rural do município, realizando um serviço de pintura. No local, ele foi detido, e levado à Delegacia de São Gabriel da Palha.

Conforme a Polícia Civil, Hélio foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição. "Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional", comunicou corporação.