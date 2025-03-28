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Alda Libardi

Artigo de Opinião

É ginecologista especialista em menopausa
Alda Libardi

Perimenopausa: como atravessar essa fase da vida da mulher?

Esses sinais podem durar meses ou anos antes da última menstruação (a menopausa), afetando e impactando negativamente a qualidade de vida dessa mulher na família, no trabalho e na sociedade
Alda Libardi
É ginecologista especialista em menopausa

Publicado em 28 de Março de 2025 às 10:00

Publicado em 

28 mar 2025 às 10:00
A perimenopausa, ou climatério, é o período de transição para a menopausa e pode começar a partir dos 40 anos.
Essa fase é marcada por oscilações hormonais e muitos sintomas físicos e mentais, que impactam diretamente o corpo e a mente da mulher, levando a sintomas como  menstruações irregulares, ondas de calor, insônia, irritabilidade, fadiga, ganho de peso, dores articulares, tristeza, desânimo, cansaço extremo, falta de energia, ressecamento vaginal e diminuição da libido.
Esses sinais podem durar meses ou anos antes da última menstruação (a menopausa), afetando e impactando negativamente a qualidade de vida dessa mulher na família, no trabalho e na sociedade.

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Os cuidados em saúde das mulheres devem ser abrangentes, desde a terapia hormonal individualizada com um profissional médico habilitado (ginecologista), como com orientações nutricionais, atividade física, mudança no estilo de vida, apoio físico e principalmente emocional.
Na vida das mulheres existem transições em diferentes fases, como a primeira menstruação (menarca), a primeira relação sexual, o primeiro filho e a última menstruação.
É imprescindível que as mulheres tenham acesso à informação de qualidade, em saúde física, mental e sexual, para que compreendam as mudanças desses períodos e possam ver as fases como parte do ciclo de vida, e no quesito menopausa não associá-la a doença, velhice, improdutividade e fim da vida.
A finalidade é envolver profissionais de saúde e essas mulheres para a construção de uma nova forma de enxergar o mundo e uma nova visão sobre o climatério e a menopausa.
Veja como a menopausa pode ser um marco para o recomeço
Perimenopausa e menopausa Crédito: Imagem: ClareM | Shutterstock
A educação em saúde contribui para maior AUTOCUIDADO, como para uma mudança da visão negativa sobre o envelhecimento feminino.
Cada mulher vivencia a menopausa de maneira singular, e essa experiência é única.

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