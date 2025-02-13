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7 sintomas comuns da menopausa

Ficar atenta aos sinais é importante para procurar ajuda médica e iniciar o tratamento

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 18:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 fev 2025 às 18:00
A menopausa traz mudanças hormonais que podem se manifestar em sintomas diferentes para cada mulher (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A menopausa traz mudanças hormonais que podem se manifestar em sintomas diferentes para cada mulher Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A menopausa é uma fase natural na vida da mulher que marca o fim do ciclo reprodutivo. Ela é caracterizada pela interrupção permanente da menstruação devido à redução da produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários.
Segundo o ginecologista Dr. Igor Padovesi, autor do livro ‘Menopausa Sem Medo’ (Editora Gente), especialista em menopausa certificado pela North American Menopause Society (NAMS) e membro da I nternational Menopause Society (IMS), a menopausa é um marco na vida da mulher, mas seu início, duração e sintomas podem variar significativamente. “Cada mulher vivencia a menopausa de forma única. Apesar disso, existem padrões gerais que ajudam a compreender melhor esse momento de transição”, explica.

Fases da menopausa

A menopausa não ocorre de um dia para o outro, existem fases . Veja:
  • Menopausa: é definida pela interrupção definitiva da menstruação, que ocorre quando os ovários param de produzir os hormônios sexuais femininos, como estrogênio e progesterona;
  • Perimenopausa: é caracterizada por ciclos menstruais irregulares, alterações hormonais intensas e o surgimento de sintomas como ondas de calor, suores noturnos e mudanças de humor.
“Essa fase de transição para a menopausa, quando a grande maioria das mulheres se sente ‘diferente’, mas normalmente não se dá conta que está na perimenopausa, pode levar em média 5 a 10 anos”, afirma o Dr. Igor Padovesi.

Sintomas comuns da menopausa

Embora os sintomas da menopausa variem, pois existem mais de 50 manifestações diferentes associadas à condição, alguns costumam aparecer com mais frequência:
  • Sintomas vasomotores: ondas de calor, suores noturnos e palpitações;
  • Alterações do sono: dificuldade para dormir e despertares frequentes;
  • Mudanças de humor: ansiedade, irritação, tristeza e até ataques de pânico;
  • Dores: dores articulares e musculares;
  • Alterações físicas: pele e olhos secos, além de ressecamento vaginal;
  • Alterações cognitivas: dificuldade de concentração e esquecimentos;
  • Problemas sexuais: queda na libido, dor durante a relação e dificuldade em alcançar o orgasmo.
No entanto, os sintomas não são sempre iguais. “Costumo explicar comparando com o vírus da gripe: para algumas pessoas, pode ser assintomático ou dar sintomas de um leve resfriado. Para outras, pode levar à internação na UTI. Cada organismo responde diferente, e no caso da transição para a menopausa, além da duração bem variável, o espectro de sintomas possíveis é bem amplo também”, afirma o ginecologista especialista em menopausa.
O diagnóstico da menopausa costuma ser clínico, com base nos sintomas da paciente (Imagem: Monkey Business Image | Shutterstock)
O diagnóstico da menopausa costuma ser clínico, com base nos sintomas da paciente Crédito: Imagem: Monkey Business Image | Shutterstock

Diagnóstico da menopausa

O médico explica que o diagnóstico da menopausa é clínico. Apesar de serem úteis em algumas situações, exames laboratoriais nem sempre são suficientes para detectar a menopausa ou a perimenopausa, pois os níveis hormonais podem variar consideravelmente.
“O diagnóstico é clínico, com base nos sintomas e na história da paciente. Esperar por alterações nos exames pode atrasar o início de tratamentos que melhorariam a qualidade de vida da mulher”, reforça o Dr. Igor Padovesi.

Formas de tratamento

O principal tratamento para menopausa, segundo o médico, é a reposição hormonal, que busca restabelecer os níveis de estrogênio e progesterona no organismo . Além da reposição hormonal, outras abordagens podem ajudar, como meditação, fisioterapia e mudanças no estilo de vida, como a alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e técnicas de relaxamento.
“Com os tratamentos adequados e mudanças de hábitos, muitas mulheres relatam se sentir melhor do que em outras fases da vida. Mas isso, claro, é possível com ajuda médica”, finaliza o Dr. Igor Padovesi.
Por Maria Paula Amoroso

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