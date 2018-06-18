Piedade: moradores questionam local escolhido para base da PM

Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Kaique Dias

Moradores do Morro da Piedade, no Centro de Vitória, questionaram o local escolhido para instalação do Destacamento de Polícia Militar (DPM). A Prefeitura de Vitória pretende disponibilizar à PM justamente a área onde hoje fica um telecentro - com aulas de informática e acesso gratuito de internet para os moradores.

O anúncio do uso desse espaço foi feito pelo secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, nesta segunda-feira (18) e pelo secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira Mota. O destacamento também servirá às comunidades do Moscoso e da Fonte Grande. Três câmeras serão doadas pelo Governo do Estado para a região.

A área foi inspecionada por equipes de engenharia e arquitetura e o uso do telecentro deve ser definido até o final desta semana, segundo a prefeitura. O local onde deve ser instalado o DPM fica embaixo de uma quadra poliesportiva, distante do alto do morro onde várias mortes aconteceram recentemente, como a de Wallace de Jesus Santana , de 26, anos, há pouco mais de uma semana.

Moradores ainda temem falar do assunto, mas um deles, que não quis se identificar, analisa que o policiamento deveria ficar no alto do morro. Foram lá que mataram várias pessoas. Se acontece algo lá em cima, não vai dar tempo da polícia chegar. Não vai adiantar nada, disse ao Gazeta Online.

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USO DO TELECENTRO

Um representante de moradores, que prefere não se identificar, acredita que retirar a estrutura de aulas de informática irá desempregar pessoas e tirar a oportunidade de crianças, adolescentes e até adultos terem acesso à internet. Ele diz que a comunidade não foi questionada sobre a ação.

"É um absurdo o que eles estão fazendo com a Piedade. O que eu sou hoje eu devo a essa comunidade. Subam e vejam as casas, como está a situação. Esse espaço é uma luta antiga da comunidade, eu era criança quando meus pais lutaram por isso aqui. Eu estou com a chave para vocês verem o respeito que a comunidade tem por mim", desabafou o morador.

SEGURANÇA É PRIORIDADE

O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, declarou que a segurança é prioridade para realizar qualquer projeto social e por isso o telecentro deverá ser cedido à Polícia Militar. Ele afirma que uma antena de internet wi-fi será instalada no Morro da Piedade.

"A segurança é o básico para qualquer tipo de projeto. Sem segurança não é possível realizar nenhum outro tipo de projeto social, então é prioritário agora resolver a questão da segurança pública. Eu creio, inclusive, que com a instalação de uma rede wi-fi, as crianças da região poderão ampliar seu conhecimento", relata o secretário.

O secretário não garantiu, mas disse que será avaliada a instalação do telecentro em outro espaço - visando quem não tem computador em casa. É algo que tem que ser estudado. Há possibilidade de deslocar (o telecentro) em outro momento. Mas é importante ter essa ideia da urgência. Tendo ou não tendo telecentro, as pessoas saíram daqui. A maior parte concorda com a base da PM aqui, explicou.

Sobre a segurança no morro, o secretário de segurança pública do Estado, Nylton Rodrigues, declarou que o local onde o DPM deve ficar é a principal entrada do morro e que as três câmeras a serem instaladas e até drones vão ajudar a monitorar todo o morro . Estaremos atuando com as câmeras, com drones e patrulhas a pé. A estratégia já está montada e posso te garantir que é muito eficiente, declarou.

"É FÁCIL TIRAR PIRULITO DA MÃO DA CRIANÇA", CRITICA INSTITUTO

O Instituto Raízes, que desenvolve ações sociais no Morro da Piedade, emitiu uma nota sobre a decisão de onde será construído o destacamento da Polícia Militar, retirando da população um telecentro, onde jovens e adolescentes tem aulas de informática, acesso gratuito à internet e outras ações. O instituto critica a falta de diálogo das autoridades com a população. Veja na íntegra:

Os moradores do Morro da Piedade e o Instituto Raízes foram surpreendidos nesta manhã pelo anúncio do Governo do Estado e da Prefeitura de Vitória em relação ao local que funcionará a base da Polícia Militar que será instalada na comunidade.

Como é de conhecimento de todos, estamos acompanhando e vivendo tudo o que tem ocorrido no morro, apoiando as famílias, dialogando com as pessoas, estando junto nos momentos mais difíceis.

No entanto, a maior surpresa foi devido ao não diálogo com a comunidade e instituições da região sobre o local de instalação da base. Os moradores tem sugestões, mas sequer foram consultados e ouvidos.

Na ultima sexta, em reunião, a Prefeitura de Vitória garantiu que o Centro de Vivência da comunidade seria potencializado com atividades socioculturais, mas hoje, de forma espetacularizada e sorrateira, o Secretário de Segurança anunciou, que este mesmo Centro de Vivência, único lugar que a comunidade tem para acessar internet, elaborar trabalhos escolares e se socializar, pode virar a base da PM.

É fácil, tirar pirulito da mão de criança. E é justamente isso que o Estado tenta fazer.

Além da falta de diálogo, e nos parece de sensibilidade, a comunidade é vitima da intervenção estatal autoritária e da ausência de políticas públicas eficazes.