Piedade: moradores questionam local escolhido para base da PM

Moradores do Morro da Piedade, no Centro de Vitória, questionaram o local escolhido para instalação do Destacamento de Polícia Militar (DPM). A Prefeitura de Vitória pretende disponibilizar à PM justamente a área onde hoje fica um telecentro - com aulas de informática e acesso gratuito de internet para os moradores.
O anúncio do uso desse espaço foi feito pelo secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, nesta segunda-feira (18) e pelo secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira Mota. O destacamento também servirá às comunidades do Moscoso e da Fonte Grande. Três câmeras serão doadas pelo Governo do Estado para a região.
A área foi inspecionada por equipes de engenharia e arquitetura e o uso do telecentro deve ser definido até o final desta semana, segundo a prefeitura. O local onde deve ser instalado o DPM fica embaixo de uma quadra poliesportiva, distante do alto do morro onde várias mortes aconteceram recentemente, como a de Wallace de Jesus Santana, de 26, anos, há pouco mais de uma semana.
Moradores ainda temem falar do assunto, mas um deles, que não quis se identificar, analisa que o policiamento deveria ficar no alto do morro. Foram lá que mataram várias pessoas. Se acontece algo lá em cima, não vai dar tempo da polícia chegar. Não vai adiantar nada, disse ao Gazeta Online.
VEJA VÍDEO
USO DO TELECENTRO
Um representante de moradores, que prefere não se identificar, acredita que retirar a estrutura de aulas de informática irá desempregar pessoas e tirar a oportunidade de crianças, adolescentes e até adultos terem acesso à internet. Ele diz que a comunidade não foi questionada sobre a ação.
"É um absurdo o que eles estão fazendo com a Piedade. O que eu sou hoje eu devo a essa comunidade. Subam e vejam as casas, como está a situação. Esse espaço é uma luta antiga da comunidade, eu era criança quando meus pais lutaram por isso aqui. Eu estou com a chave para vocês verem o respeito que a comunidade tem por mim", desabafou o morador.
SEGURANÇA É PRIORIDADE
O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, declarou que a segurança é prioridade para realizar qualquer projeto social e por isso o telecentro deverá ser cedido à Polícia Militar. Ele afirma que uma antena de internet wi-fi será instalada no Morro da Piedade.
"A segurança é o básico para qualquer tipo de projeto. Sem segurança não é possível realizar nenhum outro tipo de projeto social, então é prioritário agora resolver a questão da segurança pública. Eu creio, inclusive, que com a instalação de uma rede wi-fi, as crianças da região poderão ampliar seu conhecimento", relata o secretário.
O secretário não garantiu, mas disse que será avaliada a instalação do telecentro em outro espaço - visando quem não tem computador em casa. É algo que tem que ser estudado. Há possibilidade de deslocar (o telecentro) em outro momento. Mas é importante ter essa ideia da urgência. Tendo ou não tendo telecentro, as pessoas saíram daqui. A maior parte concorda com a base da PM aqui, explicou.
Sobre a segurança no morro, o secretário de segurança pública do Estado, Nylton Rodrigues, declarou que o local onde o DPM deve ficar é a principal entrada do morro e que as três câmeras a serem instaladas e até drones vão ajudar a monitorar todo o morro. Estaremos atuando com as câmeras, com drones e patrulhas a pé. A estratégia já está montada e posso te garantir que é muito eficiente, declarou.
"É FÁCIL TIRAR PIRULITO DA MÃO DA CRIANÇA", CRITICA INSTITUTO
O Instituto Raízes, que desenvolve ações sociais no Morro da Piedade, emitiu uma nota sobre a decisão de onde será construído o destacamento da Polícia Militar, retirando da população um telecentro, onde jovens e adolescentes tem aulas de informática, acesso gratuito à internet e outras ações. O instituto critica a falta de diálogo das autoridades com a população. Veja na íntegra:
Os moradores do Morro da Piedade e o Instituto Raízes foram surpreendidos nesta manhã pelo anúncio do Governo do Estado e da Prefeitura de Vitória em relação ao local que funcionará a base da Polícia Militar que será instalada na comunidade.
Como é de conhecimento de todos, estamos acompanhando e vivendo tudo o que tem ocorrido no morro, apoiando as famílias, dialogando com as pessoas, estando junto nos momentos mais difíceis.
No entanto, a maior surpresa foi devido ao não diálogo com a comunidade e instituições da região sobre o local de instalação da base. Os moradores tem sugestões, mas sequer foram consultados e ouvidos.
Na ultima sexta, em reunião, a Prefeitura de Vitória garantiu que o Centro de Vivência da comunidade seria potencializado com atividades socioculturais, mas hoje, de forma espetacularizada e sorrateira, o Secretário de Segurança anunciou, que este mesmo Centro de Vivência, único lugar que a comunidade tem para acessar internet, elaborar trabalhos escolares e se socializar, pode virar a base da PM.
É fácil, tirar pirulito da mão de criança. E é justamente isso que o Estado tenta fazer.
Além da falta de diálogo, e nos parece de sensibilidade, a comunidade é vitima da intervenção estatal autoritária e da ausência de políticas públicas eficazes.
Estamos vigilantes e continuamos a acompanhar os números de famílias que deixam suas casas, chegando a 40 casas e 128 pessoas.