Perseguição termina com jovem preso e adolescente baleado em Linhares

Romario tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação criminosa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma perseguição policial em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na noite de quinta-feira (29), terminou com um suspeito preso e um adolescente baleado. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , os dois indivíduos foram vistos em uma moto no bairro Movelar e não obedeceram à ordem de parada. As buscas continuaram até o bairro Boa Vista, onde a dupla bateu na traseira de um ônibus.

Conforme a corporação, a moto era pilotada pelo jovem, identificado como Romário dos Santos Lerbach, de 26 anos, que tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele tentou fugir a pé após o acidente, mas foi alcançado.

Já o adolescente, que estava armado, chegou a apontar o revólver para a equipe policial, que revidou e atirou contra a moto. Logo depois da colisão, segundo a PM, ele tentou novamente sacar a arma, quando os militares novamente agiram para evitar os disparos, acertando-o. Em seguida, ele foi levado para um hospital da cidade, onde permanece escoltado pela Polícia Militar. A arma do menor de idade foi apreendida e a perícia constatou que o armamento tinha capacidade de ferir a integridade física das pessoas.

Arma apreendida com adolescente em Linhares Crédito: Divulgação/PMES

Ainda segundo o boletim, o advogado de Romário relatou à PM que o adolescente estava com uma mochila contendo dinheiro dele, uma quantia de R$ 7 mil em notas de R$ 50, que não foi encontrado. Ainda havia ali dentro algumas ferramentas de cozinha, como desempenadeira de inox e uma espátula.