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Violência

Perseguição termina com jovem preso e adolescente baleado em Linhares

Suspeitos não obedeceram à ordem de parada da PM e tentaram fugir, mas foram pegos após baterem de moto na traseira de um ônibus na noite de quinta-feira (29)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 ago 2024 às 11:44

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 11:44

Romario tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação criminosa
Romario tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação criminosa Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma perseguição policial em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (29), terminou com um suspeito preso e um adolescente baleado. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os dois indivíduos foram vistos em uma moto no bairro Movelar e não obedeceram à ordem de parada. As buscas continuaram até o bairro Boa Vista, onde a dupla bateu na traseira de um ônibus.
Conforme a corporação, a moto era pilotada pelo jovem, identificado como Romário dos Santos Lerbach, de 26 anos, que tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele tentou fugir a pé após o acidente, mas foi alcançado.
Já o adolescente, que estava armado, chegou a apontar o revólver para a equipe policial, que revidou e atirou contra a moto. Logo depois da colisão, segundo a PM, ele tentou novamente sacar a arma, quando os militares novamente agiram para evitar os disparos, acertando-o. Em seguida, ele foi levado para um hospital da cidade, onde permanece escoltado pela Polícia Militar. A arma do menor de idade foi apreendida e a perícia constatou que o armamento tinha capacidade de ferir a integridade física das pessoas.
Arma apreendida com adolescente em Linhares Crédito: Divulgação/PMES
Ainda segundo o boletim, o advogado de Romário relatou à PM que o adolescente estava com uma mochila contendo dinheiro dele, uma quantia de R$ 7 mil em notas de R$ 50, que não foi encontrado. Ainda havia ali dentro algumas ferramentas de cozinha, como desempenadeira de inox e uma espátula.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito de 26 anos, conduzido à Delegacia Regional de Linhares, foi autuado em flagrante por desobediência à ação policial, adulteração veicular, corrupção de menores, e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Já o adolescente responderá por tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública no exercício da função e foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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