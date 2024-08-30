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Com arma falsa

Foragido rouba passageira em ônibus, corre e acaba preso em Vitória

Suspeito chegou a ameaçar a vítima e um homem que tentou ajudá-la, mas foi perseguido por mais pessoas logo depois, perto da Avenida Vitória
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 ago 2024 às 10:02

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 10:02

Material apreendido com o suspeito de roubar mulher dentro de ônibus em Vitória
Material apreendido com o suspeito de roubar mulher dentro de ônibus em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal
Um suspeito que, segundo a Guarda Municipal de Vitória, estava foragido da Justiça havia 10 dias, se deu mal na última quinta-feira (29). Ele roubou o celular de uma passageira dentro do ônibus e fugiu. O que ele não esperava é que, ao descer do coletivo, seria perseguido por pessoas que estavam na rua e acabaria preso.
Conforme o relato da vítima no boletim de ocorrência da Guarda Municipal, a jovem de 23 anos, que trabalha como saladeira, estava no ônibus da linha 527, que seguia para o Terminal de Carapina, quando foi abordada pelo suspeito, de 31 anos. O coletivo estava na altura do bairro Romão, na Avenida Vitória.
Segundo a vítima, o homem tentou puxar o celular dela, mas a jovem segurou firme. Ele a ameaçou e pegou o aparelho. Logo em seguida, desceu do ônibus. A saladeira foi atrás dele e começou a gritar que se tratava de um ladrão.
O suspeito foi em direção a uma rua sem saída. A vítima contou que um homem apareceu para ajudá-la, mas, quando eles estavam indo para cima do ladrão, o criminoso mostrou uma arma. Os dois, então, recuaram e foram para o ponto de ônibus.
Acontece que a vítima lembrou que o lugar onde o suspeito estava era uma rua sem saída, ou seja, ele teria que sair de lá pelo mesmo lugar por onde entrou. Ela observou e, quando o ladrão apareceu novamente, a mulher gritou "pega ladrão", e várias pessoas que estavam na região foram atrás dele.
"Um monte de gente começou a correr atrás dele, causou até um acidente, um rapaz acabou batendo a moto na traseira de um carro e caiu. Um rapaz conseguiu capturar ele e jogar no chão. Aí consegui atravessar a rua e recuperar meu celular que estava dentro da bolsa dele", detalhou a saladeira, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.
O suspeito, identificado como Wesley Brito dos Santos, foi detido e a Guarda Municipal chegou ao local em seguida. Ele estava com ferimentos, então precisou de atendimento médico, mas depois foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, foi apreendida a arma falsa e a faca que estavam com ele.
"Agradeci a Deus pelo livramento, é errado você ir atrás, melhor sua vida do que um bem material, mas foi a primeira reação que eu tive"
Saladeira - Vítima de assalto

Foragido

Na delegacia, ao conferirem o nome dele, os guardas descobriram que o detido estava foragido do sistema penitenciário desde o dia 19 de agosto. Ele deixou a unidade prisional para trabalhar, pois cumpria regime semiaberto, mas não retornou ao final do dia.
Segundo a Guarda Municipal, a pena era pela condenação por tentativa de latrocínio (tentar matar para roubar) em 2015. O fato aconteceu em Linhares e, conforme os autos, o detido teria invadido a casa de uma senhora de 84 anos e levado pertences após arremessar pedras contra a vítima. O suspeito também possui passagens por tentativa de homicídio e furto qualificado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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