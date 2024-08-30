Polícia acha roupas de taxista desaparecido em Alegre na casa de foragido

Um boné e um short, idênticos aos usados pelo taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, no dia do desaparecimento dele, na última terça-feira (27), foram encontrados, na noite de quinta-feira (29), na localidade de São Gabriel, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na casa de um dos suspeitos do desaparecimento. Um dia após o sumiço do idoso, o carro foi encontrado queimado e um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, agentes da PM, incluindo a K9, com cão farejador, fizeram buscas na residência de um jovem que também é suspeito de envolvimento no caso e está foragido. A corporação recebeu informações do serviço de inteligência de onde residia o rapaz, que, segundo a Polícia Civil, é irmão do homem preso na quarta-feira (28).
No primeiro andar do imóvel em Muqui, onde funciona uma borracharia, o dono do comércio disse que o suspeito não estaria mais no local e não soube dizer em qual horário havia saído. O foragido foi chamado, e, sem respostas, os policiais entraram na residência e localizaram, no banheiro, as peças de roupas que seriam da vítima. No chão, segundo a PM, havia também luvas de plástico e roupas dos suspeitos.
Toda a residência estava desorganizada, com diversas roupas e objetos espalhados pelos cômodos, dando a impressão que os moradores saíram recentemente do local e com pressa, conforme a polícia.
Cópias da carteira de identidade de uma mulher e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) do suspeito foram encontradas no armário da cozinha. A perícia da Polícia Científica (PCI) foi acionada ao local. A corporação e a Polícia Civil foram procuradas para mais detalhes do caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.