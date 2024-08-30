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Investigação

Polícia acha roupas de taxista desaparecido em Alegre na casa de foragido

Boné e short, que seriam do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, foram encontrados em Muqui, na mesma região, na residência de jovem de 19 anos, suspeito de envolvimento no desaparecimento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 ago 2024 às 09:43

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 09:43

Roupas que seriam de taxista desaparecido são encontradas em casa em Muqui
Roupas que seriam de taxista desaparecido são encontradas em casa em Muqui Crédito: Polícia Militar
Um boné e um short, idênticos aos usados pelo taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, no dia do desaparecimento dele, na última terça-feira (27), foram encontrados, na noite de quinta-feira (29), na localidade de São Gabriel, em Muqui, Sul do Espírito Santo, na casa de um dos suspeitos do desaparecimento. Um dia após o sumiço do idoso, o carro foi encontrado queimado e um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso. 
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, agentes da PM, incluindo a K9, com cão farejador, fizeram buscas na residência de um jovem que também é suspeito de envolvimento no caso e está foragido. A corporação recebeu informações do serviço de inteligência de onde residia o rapaz, que, segundo a Polícia Civil, é irmão do homem preso na quarta-feira (28).
No primeiro andar do imóvel em Muqui, onde funciona uma borracharia, o dono do comércio disse que o suspeito não estaria mais no local e não soube dizer em qual horário havia saído. O foragido foi chamado, e, sem respostas, os policiais entraram na residência e localizaram, no banheiro, as peças de roupas que seriam da vítima. No chão, segundo a PM, havia também luvas de plástico e roupas dos suspeitos.
Toda a residência estava desorganizada, com diversas roupas e objetos espalhados pelos cômodos, dando a impressão que os moradores saíram recentemente do local e com pressa, conforme a polícia.
Cópias da carteira de identidade de uma mulher e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) do suspeito foram encontradas no armário da cozinha. A perícia da Polícia Científica (PCI) foi acionada ao local. A corporação e a Polícia Civil foram procuradas para mais detalhes do caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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