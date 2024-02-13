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Um adolescente apreendido

Perseguição e troca de tiros em Cariacica termina com cinco detidos

Um dos presos é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro São Benedito. No carro, a polícia encontrou crack e cocaína
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 fev 2024 às 18:02

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 18:02

Viatura da Polícia Militar
De acordo com a polícia, drogas foram encontradas no veículo Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma perseguição com troca de tiros, na madrugada desta terça-feira (13), terminou com quatro pessoas detidas e um adolescente apreendido, em São Conrado, Cariacica. Um dos presos é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro São Benedito. No carro, a polícia encontrou crack e cocaína.
O encalço começou na Avenida Mário Gurgel. Os policiais pediram para que o veículo encostasse, mas as pessoas no carro começaram a atirar contra os agentes de segurança. Os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia Regional de Cariacica. 
>> LEIA TAMBÉM: Jovem com esquizofrenia é morto após discussão sobre chiqueiro em Cariacica
A Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Cariacica. Somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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