Perseguição e troca de tiros em Cariacica termina com cinco detidos

Uma perseguição com troca de tiros, na madrugada desta terça-feira (13), terminou com quatro pessoas detidas e um adolescente apreendido, em São Conrado, Cariacica. Um dos presos é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro São Benedito. No carro, a polícia encontrou crack e cocaína.
O encalço começou na Avenida Mário Gurgel. Os policiais pediram para que o veículo encostasse, mas as pessoas no carro começaram a atirar contra os agentes de segurança. Os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia Regional de Cariacica.
A Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Cariacica. Somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.