Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Montanha

Pai preso por abusar do filho ameaçava: 'Menino bonito não grita'

Abusos aconteciam na casa do acusado, que é separado da mãe do menino há um ano. Prisão preventiva foi pedida pelo Ministério Público e o mandado de prisão foi cumprido no dia 12

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 15:24
Município de Montanha, no Norte do Estado Crédito: Câmara de Montanha
Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso em Montanha, na região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente do próprio filho, um menino de 5 anos. A prisão preventiva por estupro de vulnerável foi um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e o mandado foi cumprido na última quinta-feira (12).
Segundo a decisão judicial, há indícios fortes e veementes de que o acusado vem praticando reiteradamente atos libidinosos contra seu filho e que se trata de um crime grave. O suspeito é separado da mãe do menino há um ano e a vítima passava o dia com o pai nos finais de semana, mas não dormia no local. O homem se aproveitava dos momentos a sós com o filho para molestá-lo.
De acordo com o MPES, neste mês o menino se queixou com a avó materna e acabou contando para a mãe sobre os abusos sofridos quando estava com o acusado. A mãe procurou uma unidade de saúde e o Conselho Tutelar para denunciar o ex-marido.
TERROR PSICOLÓGICO
Em depoimento para a Promotoria do Ministério Público, o garoto afirmou que o pai faz coisa ridícula e do mal com ele. Após cometer os abusos, o suspeito falava para o filho não contar para ninguém, senão a mãe e a avó chorariam e o pai iria preso. O menino ainda teria contado para a mãe que o acusado pedia para ele não gritar durante os estupros, pois menino bonito não grita.
Já a mãe revelou em depoimento que estranhava que o ex-marido sempre presenteava o filho com brinquedos novos e ela acredita que o acusado fazia isso para conseguir praticar os abusos. Também contou que a criança voltava agressiva da casa do pai e há alguns meses passou a ter distúrbios do sono.
O garoto acordava trêmulo e assustado no meio da noite, disse a mãe para a Promotoria. Além disso, a vítima tem apresentado dispersão em sala de aula e a mãe chegou a ser chamada pela professora para conversar sobre o comportamento do filho na escola.
Após a denúncia, o acusado foi preso no último dia 12, na casa onde morava, em Montanha, e foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha V. O nome do homem não será divulgado para preservar a identidade da criança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados