Pai preso por abusar do filho ameaçava: 'Menino bonito não grita'

Município de Montanha, no Norte do Estado Crédito: Câmara de Montanha

Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso em Montanha, na região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente do próprio filho, um menino de 5 anos. A prisão preventiva por estupro de vulnerável foi um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e o mandado foi cumprido na última quinta-feira (12).

Segundo a decisão judicial, há indícios fortes e veementes de que o acusado vem praticando reiteradamente atos libidinosos contra seu filho e que se trata de um crime grave. O suspeito é separado da mãe do menino há um ano e a vítima passava o dia com o pai nos finais de semana, mas não dormia no local. O homem se aproveitava dos momentos a sós com o filho para molestá-lo.

De acordo com o MPES, neste mês o menino se queixou com a avó materna e acabou contando para a mãe sobre os abusos sofridos quando estava com o acusado. A mãe procurou uma unidade de saúde e o Conselho Tutelar para denunciar o ex-marido.

TERROR PSICOLÓGICO

Em depoimento para a Promotoria do Ministério Público, o garoto afirmou que o pai faz coisa ridícula e do mal com ele. Após cometer os abusos, o suspeito falava para o filho não contar para ninguém, senão a mãe e a avó chorariam e o pai iria preso. O menino ainda teria contado para a mãe que o acusado pedia para ele não gritar durante os estupros, pois menino bonito não grita.

Já a mãe revelou em depoimento que estranhava que o ex-marido sempre presenteava o filho com brinquedos novos e ela acredita que o acusado fazia isso para conseguir praticar os abusos. Também contou que a criança voltava agressiva da casa do pai e há alguns meses passou a ter distúrbios do sono.

O garoto acordava trêmulo e assustado no meio da noite, disse a mãe para a Promotoria. Além disso, a vítima tem apresentado dispersão em sala de aula e a mãe chegou a ser chamada pela professora para conversar sobre o comportamento do filho na escola.