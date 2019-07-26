Pai impede que a filha seja assassinada pelo ex-companheiro em Jaguaré

Caso será investigado pela Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação

Um pai impediu que sua filha fosse assassinada pelo ex-companheiro, na localidade de Barra Seca, em Jaguaré , região Norte do Estado. Na manhã desta quinta-feira (25), a jovem de 23 anos foi atacada pelo suspeito de 35 anos. Ele tentou matá-la com uma faca quando o pai da vítima a ajudou a se livrar do agressor.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava na casa do pai quando seu ex-marido chegou no local. Sem dizer nada, ele começou a agredir a vítima com socos e chutes. O acusado pegou uma faca e tentou furá-la acertando a cabeça da mulher, mas errou o golpe e cortou parte do cabelo dela.

Neste momento, o pai interveio e tentou ajudar a filha a se livrar do agressor. Ela conseguiu fugir em direção à casa de uma amiga, onde ficou escondida até a chegada dos militares. A vítima foi socorrida e levada a um hospital de Jaguaré.

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