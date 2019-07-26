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Pai herói

Pai impede que a filha seja assassinada pelo ex-companheiro em Jaguaré

Jovem estava na casa do pai quando foi atacada pelo ex-companheiro, que a agrediu com socos e chutes e depois tentou esfaqueá-la. Suspeito fugiu e é procurado pela polícia

Publicado em 

26 jul 2019 às 13:51

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 13:51

Caso será investigado pela Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Um pai impediu que sua filha fosse assassinada pelo ex-companheiro, na localidade de Barra Seca, em Jaguaré, região Norte do Estado. Na manhã desta quinta-feira (25), a jovem de 23 anos foi atacada pelo suspeito de 35 anos. Ele tentou matá-la com uma faca quando o pai da vítima a ajudou a se livrar do agressor.
De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava na casa do pai quando seu ex-marido chegou no local. Sem dizer nada, ele começou a agredir a vítima com socos e chutes. O acusado pegou uma faca e tentou furá-la acertando a cabeça da mulher, mas errou o golpe e cortou parte do cabelo dela.
Neste momento, o pai interveio e tentou ajudar a filha a se livrar do agressor. Ela conseguiu fugir em direção à casa de uma amiga, onde ficou escondida até a chegada dos militares. A vítima foi socorrida e levada a um hospital de Jaguaré.
Pai impede que a filha seja assassinada pelo ex-companheiro em Jaguaré
Ainda segundo a PM, o suspeito fugiu em um veículo e levou o celular da ex-mulher. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o momento, o acusado não foi detido.

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