Ação conjunta

Operação resulta em prisões e 320 quilos de fios recuperados em Cariacica

Diversos estabelecimentos, como ferro-velho, foram fiscalizados e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos

2 min de leitura min de leitura

Mais de 320 kg de fios metálicos foram apreendidos em operação no ES. (Divulgação | Polícia Civil)

Três pessoas foram presas e mais de 320 kg de fios metálicos apreendidos durante a 5ª fase da Operação Vastum, realizada na quinta-feira (20), no município de Cariacica, na Grande Vitória. A ação tinha como objetivo fiscalizar e coibir o comércio ilegal de material reciclável, especialmente cobre.

A Operação foi coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e, nesta etapa, reuniu as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e Prefeitura de Cariacica.

Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 11 estabelecimentos, como ferros-velhos.

O subsecretário de Estado de Integração Institucional, coronel Marcio Celante, destacou a importância da integração entre as instituições para combater este crime.

“Quando falamos em furtos de fios, temos que lembrar das consequências deste crime. É uma escola que fica sem aula por falta de energia, a internet que cai, prejuízos ao comércio… portanto, o combate a este crime significa proteger a sociedade de prejuízos importantes”, afirmou.

Além dos fios metálicos, as equipes apreenderam sucata de cobre, peças metálicas de mangueiras de incêndio, cabos de internet e até um bloco de motor pertencente a um veículo furtado no dia 17 de fevereiro em Jardim América, Cariacica. Os produtos foram apreendidos em estabelecimentos comerciais localizados nos bairros Maracanã e Castelo Branco.

Todos os estabelecimentos também apresentavam irregularidades no funcionamento.

Quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia, sendo que três dos conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada e encaminhados ao sistema prisional.

Um dos conduzidos foi liberado, porém, o material encontrado no estabelecimento dele foi encaminhado para a perícia, e ele poderá ser indiciado ao final das investigações, que seguem em andamento, para rastrear o caminho dos produtos apreendidos.

A operação chegou até esses 11 ferros velhos por meio de um relatório do Disque-Denúncia. Em 2024, o Disque-Denúncia 181 passou a dispor de um canal específico para receber denúncias de furtos e receptação de fios e cabos, inclusive com envio de fotos e vídeos. O ícone está disponível na página inicial do site disquedenuncia181.es.gov.br.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta