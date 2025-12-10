Home
Operação em Cariacica e Viana prende integrante de facção envolvido em dois homicídios

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07:00

Políciais civis durante cumprimento de mandados na Operação Canaã
Políciais civis durante cumprimento de mandados na Operação Canaã Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil deflagrada no início da manhã desta quarta-feira (10) mira integrantes de facções envolvidos em assassinatos nas cidades de Cariacica e Viana. A ação, intitulada "Operação Canaã", tem o objetivo de cumprir 10 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão.  O principal alvo da ação, um homem de 32 anos com dois mandados de prisão em aberto por homicídio, foi preso.

Os policiais da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessas ( DEHPP) e das suas Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Viana e Cariacida também buscam coletar provas, apreender materiais ilícitos, garantindo o avanço das investigações e a redução dos índices de criminalidade nas regiões-alvo.

Ao todo, 65 policiais civis distribuídos em 27 viaturas participam da operação, que conta ainda com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Notaer, cujo helicóptero foi pilotado pelo delegado Arthur Bogonni.

Locais de cumprimento dos mandados

Cariacica: 2 mandados de prisão | 3 mandados de busca e apreensão

Viana (Canaã, Marcílio de Noronha e Primavera): 7 mandados de busca e apreensão | 2 mandados de prisão

