Homem é morto a tiros dentro de oficina mecânica na Serra
Publicado em 09/12/2025 às 19h01
Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros dentro de uma oficina mecânica em Jardim Carapina, na Serra, na tarde de terça-feira (9). Testemunhas informaram à Polícia Militar que o crime ocorreu assim que a vítima chegou ao estabelecimento para verificar um veículo. Os atiradores estavam em uma motociclieta e fugiram após os disparos.
O crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, mas nenhum suspeito foi localizado. Qualquer informação que auxilie a polícia pode ser repassada pelo Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.