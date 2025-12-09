Homem é morto a tiros dentro de oficina mecânica na Serra

Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros dentro de uma oficina mecânica em Jardim Carapina, na Serra, na tarde de terça-feira (9). Testemunhas informaram à Polícia Militar que o crime ocorreu assim que a vítima chegou ao estabelecimento para verificar um veículo. Os atiradores estavam em uma motociclieta e fugiram após os disparos.