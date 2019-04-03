Operação da Polícia Federal mira falsa seguradora de veículos no ES

Passada a primeira fase da ação policial, a investigação terá continuidade para certificação de se os responsáveis pela associação se utilizaram fraudulentamente ou de forma arriscada dos recursos obtidos dos clientes. Conforme a Lei 7.492/86, caso seja constatada a fraude, a pena aplicável pode chegar a 12 anos, enquanto que, se for percebida "gestão temerária" (com evidente risco), a pena pode chegar a 8 anos, além da aplicação de multa em qualquer dos casos.

O que motiva os consumidores a buscarem as "pseudoseguradoras" é a aparência de legitimidade do negócio e o preço atrativo. No entanto, os riscos da não aprovação pela SUSEP incluem a incapacidade econômica compatível com o porte do negócio. De acordo com a Resolução 321/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados, para a atuação de uma seguradora no estado, o capital mínimo com o qual ela deve contar é de R$ 4 milhões. Para burlar a exigência, as falsas seguradoras não se submetem às regras específicas para constituir uma companhia de seguro.