Operação contra imigração ilegal para os EUA cumpre mandados no ES

Operação Siblings investiga contrabando de imigrantes para os Estados Unidos

As investigações revelaram que o grupo, liderado por uma família em Governador Valadares, era responsável pelo agenciamento de 669 imigrantes, que eram encaminhados para os Estados Unidos via México. A organização também contava com núcleos especializados na captação de imigrantes, na compra de passagens aéreas, reservas de hotéis, falsificação de documentos públicos e na criação de contas bancárias em nome de terceiros para o recebimento de valores provenientes das vítimas.

Ao todo, segundo a PF mineira, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão (11 em Governador Valadares, 2 no Espírito Santo e 1 no Distrito Federal), além de 11 medidas cautelares diversas de prisão, como a apreensão de passaportes, e o sequestro de bens que podem chegar a até 43 milhões de reais, com o bloqueio de contas bancárias. A operação foi nomeada de "Siblings" (irmãos, em Inglês).

A PF estima que, com a análise do material apreendido, mais de 1.500 pessoas, entre maiores e menores de idade, sejam identificadas como vítimas da organização criminosa.