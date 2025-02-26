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Da Polícia Federal

Operação contra imigração ilegal para os EUA cumpre mandados no ES

A estimativa é que mais de 1.500 pessoas, entre maiores e menores de idade, sejam identificadas como vítimas da organização criminosa

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 09:21

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 fev 2025 às 09:21

Operação Siblings investiga contrabando de imigrantes para os Estados Unidos

Uma operação da Polícia Federal de Minas Gerais, com objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no contrabando de imigrantes para os Estados Unidos, teve alvos no Espírito Santo. De acordo com a corporação, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Estado, nesta quarta-feira (26).
As investigações revelaram que o grupo, liderado por uma família em Governador Valadares, era responsável pelo agenciamento de 669 imigrantes, que eram encaminhados para os Estados Unidos via México. A organização também contava com núcleos especializados na captação de imigrantes, na compra de passagens aéreas, reservas de hotéis, falsificação de documentos públicos e na criação de contas bancárias em nome de terceiros para o recebimento de valores provenientes das vítimas.
Ao todo, segundo a PF mineira, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão (11 em Governador Valadares, 2 no Espírito Santo e 1 no Distrito Federal), além de 11 medidas cautelares diversas de prisão, como a apreensão de passaportes, e o sequestro de bens que podem chegar a até 43 milhões de reais, com o bloqueio de contas bancárias. A operação foi nomeada de "Siblings" (irmãos, em Inglês).
A PF estima que, com a análise do material apreendido, mais de 1.500 pessoas, entre maiores e menores de idade, sejam identificadas como vítimas da organização criminosa.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de participação em organização criminosa, promoção de migração ilegal, envio irregular de crianças ou adolescentes para o exterior, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsificados.

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