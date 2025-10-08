Investigação

Funcionário furtou 119 celulares em shopping no ES, conclui polícia

Ele confessou o crime, segundo a polícia, e aproveitava acesso ao estoque da loja para desviar os aparelhos

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:30

Crédito: Cedido pela TV Gazeta

A investigação policial sobre o furto de 119 celulares em uma loja de shopping em Vitória, na Capital do Espírito Santo, apontou que o autor do crime foi um dos funcionários do próprio estabelecimento, que pertence a uma empresa de telecomunicações. Luiz Phelippe Silva de Jesus, de 28 anos, confessou à polícia que desviou aparelhos por cerca de cinco meses — um esquema com prejuízo estimado em R$ 300 mil.

Informações fornecidas em primeira mão ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, apontam que o funcionário aproveitava o acesso ao estoque para retirar os celulares. Segundo a Polícia Civil, os aparelhos eram vendidos para dois homens, que não tiveram os nomes divulgados — mas um deles é dono de uma loja de aparelhos na Serra, que revendeu cerca de 50 unidades. Os clientes que compraram os produtos furtados sem saber foram avisados pela polícia e tiveram que devolvê-los.

O advogado Carlos Eduardo Lyrio, que representa o empresário da Serra, afirma que o cliente não sabia que os aparelhos eram furtados e que Luiz se apresentou como gerente da operadora de celular. "A condição dele é de vítima, assim como os demais que compraram. O homem dizia que os celulares eram bonificações que os funcionários recebiam, e que alguns vendiam por estar precisando de dinheiro", explicou.

Mesmo no prejuízo, o comerciante da Serra está ressarcindo os clientes que tiveram que entregar os celulares à polícia, garantiu o advogado.

Com o fim da investigação, Luiz foi demitido da loja do shopping e indiciado pela polícia à Justiça por furto qualificado. Já os outros dois envolvidos, por receptação. A reportagem tentou contato com o ex-funcionário, mas as ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto para manifestação.

