Distribuidora de bebidas em Jardim Camburi é flagrada desviando energia

Uma distribuidora de bebidas foi flagrada desviando quase metade da energia consumida no bairro Jardim Camburi , em Vitória . A irregularidade foi descoberta por técnicos da concessionária de energia EDP durante uma ação conjunta com a Polícia Civil, e divulgada nesta quarta-feira (8). No local, as equipes identificaram uma ligação direta na rede elétrica e violação no medidor. O proprietário do estabelecimento foi encaminhado ao Departamento de Investigações Criminais (Deic) para prestar depoimento.

De acordo com a EDP, a fraude permitia que cerca de 45% do consumo não fosse registrado, reduzindo indevidamente o valor da fatura. O fornecimento já foi regularizado. A empresa ressaltou que o furto de energia é crime previsto no Código Penal, com pena de até quatro anos de prisão e multa, além da obrigação de ressarcir os valores desviados.