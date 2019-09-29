'Nunca vou esquecê-la', desabafa irmã de lavradora após acidente grave

Muito abalada e chorando durante parte da entrevista, a secretária Camila Carla de Souza, de 24 anos, falou sobre a relação com a irmã, a lavradora Suelen Nitz, de 24 anos. A jovem morreu após o carro em que estava cair na represa do Rio Bonito, em Recreio, Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana. O acidente aconteceu na tarde de sábado (28).
Além de Suelen, morreram também o marido, o lavrador Dazio Schroeder, de 25 anos, e a irmã dele, a doméstica Agnelda Schroeder, 37.
"A FICHA AINDA NÃO CAIU"
Como ficou sabendo do acidente?
Eu recebi em grupos de WhatsApp a informação de que havia um acidente próximo da minha casa. Eu fui lá ver, de curiosidade, e quando eu cheguei me deparei com o carro. Eu desconfiei e perguntei aos policiais. Aí me confirmaram a identidade da minha irmã, meu cunhado e a irmã dele.
Para onde eles estavam indo?
Fiquei sabendo que eles saíram de casa - eles moram próximo ao Centro, e tinham ido na casa do pai do Dazio, que mora próximo ao local do acidente.
Sabe o que aconteceu?
Achamos estranho porque eles não estavam no caminho de volta para casa. A gente não sabe bem o que aconteceu. Mas há relatos de pessoas que estavam no local, pescadores viram e falaram que tinha um carro parado nessa ponte. E essa ponte é estreita, só passa um carro por vez. Então ele veio em uma velocidade alta, em uma estrada de terra, ele deve ter tentado frear e o carro chiou, passou o alambrado e caiu na barragem.
O que as testemunhas viram após a queda?
As testemunhas contaram que minha irmã e a cunhada dela conseguiram sair do carro. Ele também abriu a porta, mas não conseguiu sair do carro. A gente não sabe porquê. Mas tem bastante pedra ali embaixo e ele afundou junto com o carro.
Quais as lembranças que ficam?
A ficha ainda não caiu. Foi um choque muito grande para nós porque gente nunca espera. Nunca vou esquecer minha irmã. A gente a ama muito. Meu cunhado, a irmã dele... A família toda muito abalada com isso. Minha irmã era muito carinhosa. Ela era pequena, parecida com uma criança, super meiga. A gente sempre teve um carinho muito grande por ela. (Choro).