Acidente grave

'Nunca vou esquecê-la', desabafa irmã de lavradora após acidente grave

A jovem morreu após o carro em que estava cair na represa do Rio Bonito, em Recreio, Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana
Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2019 às 10:55

Camila Carla de Souza, irmã de Suelen Crédito: Elis Carvalho
Muito abalada e chorando durante parte da entrevista, a secretária Camila Carla de Souza, de 24 anos, falou sobre a relação com a irmã, a lavradora Suelen Nitz, de 24 anos. A jovem morreu após o carro em que estava cair na represa do Rio Bonito, em Recreio, Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana. O acidente aconteceu na tarde de sábado (28).
Além de Suelen, morreram também o marido, o lavrador Dazio Schroeder, de 25 anos, e a irmã dele, a doméstica Agnelda Schroeder, 37.
> Carro cai em represa e três pessoas morrem em Santa Maria de Jetibá
"A FICHA AINDA NÃO CAIU"
Como ficou sabendo do acidente?
Eu recebi em grupos de WhatsApp a informação de que havia um acidente próximo da minha casa. Eu fui lá ver, de curiosidade, e quando eu cheguei me deparei com o carro. Eu desconfiei e perguntei aos policiais. Aí me confirmaram a identidade da minha irmã, meu cunhado e a irmã dele.
Para onde eles estavam indo?
Fiquei sabendo que eles saíram de casa - eles moram próximo ao Centro, e tinham ido na casa do pai do Dazio, que mora próximo ao local do acidente. 
Sabe o que aconteceu?
Achamos estranho porque eles não estavam no caminho de volta para casa. A gente não sabe bem o que aconteceu. Mas há relatos de pessoas que estavam no local, pescadores viram e falaram que tinha um carro parado nessa ponte. E essa ponte é estreita, só passa um carro por vez. Então ele veio em uma velocidade alta, em uma estrada de terra, ele deve ter tentado frear e o carro chiou, passou o alambrado e caiu na barragem.
> "A gente se amava demais", diz irmão de vítimas de acidente em represa
Suelen Nitz
O que as testemunhas viram após a queda?
As testemunhas contaram que minha irmã e a cunhada dela conseguiram sair do carro. Ele também abriu a porta, mas não conseguiu sair do carro. A gente não sabe porquê. Mas tem bastante pedra ali embaixo e ele afundou junto com o carro.
Quais as lembranças que ficam?
A ficha ainda não caiu. Foi um choque muito grande para nós porque gente nunca espera. Nunca vou esquecer minha irmã. A gente a ama muito. Meu cunhado, a irmã dele... A família toda muito abalada com isso. Minha irmã era muito carinhosa. Ela era pequena, parecida com uma criança, super meiga. A gente sempre teve um carinho muito grande por ela. (Choro).

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

