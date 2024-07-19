Mulher tenta furtar mais de 20 relógios de loja na Serra e acaba presa

As imagens do caso foram obtidas pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta (confira acima). Nelas, é possível ver o momento em que Ingrid coloca os produtos na bolsa e também a luta corporal. A funcionária da loja, que preferiu não ser identificada, disse à reportagem que os furtos no ponto são frequentes. "A gente pega direto, vários roubos e vários tipos de pessoas, de adolescentes a pessoas mais velhas", comentou.