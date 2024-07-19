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Mulher tenta furtar mais de 20 relógios de loja na Serra e acaba presa

Momento em que os produtos são tirados da prateleira e colocados na bolsa foram flagrados por câmeras de segurança, que também registraram luta entre funcionária e a suspeita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2024 às 11:46

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 11:46

Uma mulher foi presa depois de ter furtado 21 relógios de pulso de uma loja em Laranjeiras, na Serra, na tarde de quinta-feira (18). Quando ela tentou sair com os produtos na bolsa, foi abordada por um segurança. Inicialmente, a mulher identificada como Ingrid Ferreira de Souza, de 34 anos, negou e chegou a discutir com uma funcionária da loja, mas o crime foi descoberto. 
A ação foi flagrada por câmeras de segurança, como consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar. Ao ser abordada pelo segurança do estabelecimento, Ingrid negou tudo. Uma funcionária da loja a confrontou e as duas discutiram. À polícia, ela contou que as duas entraram em luta corporal e disse ainda que foi ameaçada pela suspeita. Por fim, os seguranças acharam os relógios furtados na bolsa da mulher.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, Ingrid teria ameaçado a funcionária da loja dizendo que o segurança não iria ficar do lado dela 24h por dia e que, em algum momento, ela iria pegá-la. Em depoimento à Polícia Civil, segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, Ingrid teria admitido o furto, mas negou as agressões.
As imagens do caso foram obtidas pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta (confira acima). Nelas, é possível ver o momento em que Ingrid coloca os produtos na bolsa e também a luta corporal. A funcionária da loja, que preferiu não ser identificada, disse à reportagem que os furtos no ponto são frequentes. "A gente pega direto, vários roubos e vários tipos de pessoas, de adolescentes a pessoas mais velhas", comentou.
Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por roubo majorado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional.
Momento em que a mulher coloca os produtos na bolsa foi flagrado por câmeras
Os mais de 20 relógios foram furtados e colocados dentro de uma bolsa Crédito: Divulgação

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