Tragédia no trânsito

Mulher morre atropelada em calçada após motorista perder controle de carro em Vila Velha

Vítima estava acompanhada de uma criança e uma adolescente; motorista perdeu o controle do veículo após colisão com moto

Publicado em 22 de março de 2026 às 19:29

Carro invadiu calçada e atingiu mulher de 41 anos Crédito: Reprodução

Uma mulher de 41 anos morreu na tarde deste domingo (22), após ser atropelada no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ela estava na calçada com uma criança de 9 anos e uma adolescente de 15, quando foi atingida por um carro.

Segundo a ocorrência registrada pela polícia, a motorista do veículo seguia pela Rua Três e, ao chegar ao cruzamento com a Rua Professor Josafat Joaquim da Costa, colidiu com uma motocicleta conduzida por um homem. Após o impacto, ela perdeu o controle da direção, subiu na calçada e atingiu a pedestre, que morreu no local.

A condutora do veículo foi submetida ao teste do bafômetro e, segundo a polícia, o resultado foi negativo para ingestão de álcool. Em seguida, ela foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha.

O motociclista, por sua vez, não realizou o teste do etilômetro, pois estava sendo atendido por uma equipe do Samu dentro de uma ambulância. A moto foi apreendida e levada por guincho, já que estava com o licenciamento atrasado desde 2024.

Até o início da noite deste domingo, não havia informações sobre a relação da vítima com a criança e a adolescente que estavam com ela no momento do acidente. A Polícia Militar informou que, quando chegou ao local da ocorrência, elas já não estavam lá. Também não há confirmação de que a mulher fosse moradora da região.

A Polícia Civil (PCES) afirmou, por nota, que a perícia foi acionada e que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para necropsia.

Por fim, a PCES ressaltou que o caso será investigado pela Polícia Civil, que aguarda a finalização da ocorrência e a oitiva dos envolvidos para definir as responsabilidades.

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