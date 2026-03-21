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Dupla rouba carro em Vila Velha e acaba presa após perseguição em Jardim da Penha

Dupla rouba carro em Vila Velha e acaba presa após perseguição em Jardim da Penha

Os dois suspeitos bateram com o veículo no muro de uma casa e foram detidos; mais de 10 viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Vitória se envolveram na ocorrência

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 17:25

Após perseguição da PM e da Guarda Municipal, motorista bate em muro de casa em Jardim da Penha
Após perseguição da PM e da Guarda Municipal, suspeito de roubo bate carro em muro de casa em Jardim da Penha Crédito: André Cypreste

Após roubarem um carro em Vila Velha, dois suspeitos tentaram escapar atravessando a Segunda Ponte e, em Vitória, passaram a ser perseguidos até que foram presos, na tarde deste sábado (21), ao baterem com o veículo no muro de uma casa no bairro Jardim da Penha.  A perseguição envolveu mais de 10 viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal. 

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Conforme informações preliminares repassadas pela PM no local da prisão, os suspeitos roubaram um carro do modelo Corolla, cor prata, usando um simulacro de  arma de fogo. Na fuga, passaram pela Segunda Ponte em direção à Capital, mas, ao trafegarem pela Avenida Vitória, o cerco inteligente (câmeras de monitoramento de segurança) identificou que se tratava de um veículo com restrição de roubo. A partir de então, foi iniciada a perseguição, que envolveu tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal. 

Eles seguiram em direção ao bairro Jardim da Penha. Testemunhas contabilizaram ao menos 13 viaturas passando pela Avenida Anísio Fernandes Coelho (Rua da Lama) no sentido praia. Os suspeitos só pararam quando o carro bateu no muro de uma casa na Rua Eugenílio Ramos e, então, foram presos. 

A Guarda Civil Municipal informa, em nota, que o carro havia sido roubado no bairro Paul, em Vila Velha, e depois os suspeitos seguiram para Vitória. "Após acionamento do Ciodes, a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) passou a fazer o acompanhamento do veículo quando o mesmo passava por ruas de Jardim da Penha e capturou um dos suspeitos. O outro indivíduo que estava no carro foi detido pela PM."

Roubo e perseguição em Jardim da Penha

Após perseguição da PM e da Guarda Municipal, suspeito de roubo bate carro em muro de casa em Jardim da Penha por André Cypreste
Após perseguição da PM e da Guarda Municipal, suspeito de roubo bate carro em muro de casa em Jardim da Penha por André Cypreste
Após perseguição da PM e da Guarda Municipal, suspeito de roubo bate carro em muro de casa em Jardim da Penha por André Cypreste
Após perseguição da PM e da Guarda Municipal, suspeito de roubo bate carro em muro de casa em Jardim da Penha por André Cypreste
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Após perseguição da PM e da Guarda Municipal, suspeito de roubo bate carro em muro de casa em Jardim da Penha por André Cypreste

A Polícia Militar foi procurada para mais detalhes sobre o caso, mas ainda não houve retorno. A Polícia Civil também foi questionada sobre os procedimentos adotados com os dois suspeitos e ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. 

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