Acidente com morte impressiona pela forma como carro ficou em Conceição da Barra
Um carro e um caminhão carregado de mamão se envolveram em um grave acidente na localidade de Sayonara, em Conceição da Barra, no Noroeste do Espírito Santo no início da manhã deste sábado (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento, a informação é de que uma pessoa morreu no interior do veículo de passeio. O impacto foi tão forte que o carro foi parar quase totalmente debaixo do caminhão.
De acordo com os bombeiros, com o impacto, o carro de passeio, que não teve seu modelo e placas informados, ficou preso embaixo da estrutura do caminhão. Equipes seguem no local. As causas da batida ainda não foram divulgadas. A ocorrência ainda está em andamento, segundo as polícias Civil e Militar.