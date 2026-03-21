Um carro e um caminhão carregado de mamão se envolveram em um grave acidente na localidade de Sayonara, em Conceição da Barra, no Noroeste do Espírito Santo no início da manhã deste sábado (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento, a informação é de que uma pessoa morreu no interior do veículo de passeio. O impacto foi tão forte que o carro foi parar quase totalmente debaixo do caminhão.