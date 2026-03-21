Homem é preso por ameaçar o ex-supervisor após demissão em Viana

Um homem de 31 anos foi preso após ameaçar o ex-supervisor da empresa onde trabalhava em Arlindo Villaschi, em Viana, na última sexta-feira (20). Segundo a Guarda Municipal informou, a equipe recebeu a denúncia de uma confusão causada por uma pessoa na porta do estabelecimento. Ao chegar no local, agentes encontraram o suspeito já na parte de dentro, aparentando estado de embriaguez. Conforme a corporação, durante o atendimento, ele desacatou os agentes e recusou-se a sair do imóvel.

Em seguida, ele foi até a casa de um funcionário da empresa, que seria ex-supervisor dele. Mantendo as atitudes agressivas, o homem bateu no portão e continuou a ofender os envolvidos na situação. Segundo relatos, a atitude de ameaça começou após a demissão. Desde então, ele teria passado a enviar mensagens com conteúdo intimidatório há cerca de uma semana. Ao conseguirem detê-lo, os guardas o levaram à 4.ª Delegacia Regional de Cariacica.