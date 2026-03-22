Norte do ES

Criminosos capotam carro e roubam moto em fuga em Linhares

Bandidos estavam armados e se envolveram em acidente durante a fuga com o carro roubado. O veículo caiu em área de brejo

Publicado em 22 de março de 2026 às 15:01

Dois criminosos roubaram um carro, capotaram durante a fuga e assaltaram um motociclista para dar continuidade à evasão em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de sábado (21).

A Polícia Militar foi acionada ao bairro Farias, na zona rural do município, para atender a uma ocorrência de roubo de veículo. No local, os policiais encontraram o automóvel capotado dentro de um córrego.

Veículo caiu em área de brejo Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo relatos recebidos pela PM, o veículo havia sido roubado por dois suspeitos armados com uma submetralhadora. Durante a fuga por uma estrada de terra, os criminosos perderam o controle da direção e caíram no brejo, mas conseguiram sair.

Na sequência, os assaltantes abordaram um motociclista que passava pelo local e roubaram uma Honda Bros vermelha. Eles fugiram em direção à região de Córrego Alegre logo após o segundo assalto.

A PM fez buscas em toda a região, mas nenhum suspeito foi identificado. Moradores informaram que o dono da motocicleta foi à Delegacia Regional de Linhares para registrar o roubo, assim como o proprietário do carro. O crime será investigado pela Polícia Civil.

(Com informações do g1 ES)

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