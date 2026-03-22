Investigação

Pedreiro de 48 anos é morto a tiros em Cariacica no Espírito Santo

O crime ocorreu dentro da casa da vítima, no bairro Rio Marinho, e é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 22 de março de 2026 às 11:28

Um pedreiro de 48 anos foi assassinado a tiros em Cariacica, no Espírito Santo, na madrugada deste domingo (22). O crime ocorreu dentro da residência da vítima, no bairro Rio Marinho.

De acordo com a Polícia Militar, a companheira do pedreiro relatou que o casal estava em um bar antes do crime. Ao chegarem em casa, iniciaram uma briga na qual a mulher teria sido agredida até desmaiar. Ao recobrar a consciência, ela saiu do imóvel em busca de ajuda.

Ao retornar à casa minutos depois, a mulher afirmou que encontrou o companheiro caído no chão da cozinha com quatro marcas de tiros.

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, apurou no local que vizinhos ouviram a discussão, seguida por um período de silêncio e, depois, pelos disparos. "Eu ouvi os tiros e vi alguém fugindo muito rápido em direção ao brejo. Achei que era ele [o pedreiro] correndo atrás dela para agredi-la novamente", contou um morador.

A mulher também conversou com a reportagem e disse que o companheiro era trabalhador, mas que o relacionamento de seis meses era marcado por episódios de violência. "Eu apanhei tanto que desmaiei... meu cachorro que me acudiu. Aí eu levantei e fugi para a rua. Quando eu voltei, achei que ele tinha caído e se machucado, mas vi que estava morto na cozinha", afirmou.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido e a motivação do crime ainda é desconhecida. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. "Qualquer informação que ajude na investigação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não é preciso se identificar", finalizou.

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