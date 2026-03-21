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Foragido por homicídio praticado há dez anos é preso em Piúma

Foragido por homicídio praticado há dez anos é preso em Piúma

Lucas Francisco Coelho, de 30 anos, foi condenado a 13 anos de prisão por um assassinato cometido em 2016

Redação de A Gazeta

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Publicado em 21 de março de 2026 às 08:42

Lucas Francisco Coelho, de 30 anos, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pelo crime de homicídio
Lucas Francisco Coelho, de 30 anos, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pelo crime de homicídio Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem identificado como Lucas Francisco Coelho, de 30 anos, condenado a 13 anos de prisão por homicídio, foi preso na cidade de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. Não foi informada a data em que o foragido foi capturado. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Itapemirim, sob coordenação do Delegado Daniel de Araujo. Ainda segundo a PC, a condenação se deu pela Vara Criminal de Itapemirim, em razão de crime praticado no ano de 2016.

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Após diligências investigativas, os policiais localizaram o foragido em Piúma, onde se encontrava escondido em uma residência alugada, em uma tentativa de não levantar suspeitas e se esconder das forças de segurança pública e da pena imposta pelo Poder Judiciário. A prisão foi realizada de forma segura, sem resistência.

Após os procedimentos de praxe na unidade policial, o capturado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto a um posicionamento.

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