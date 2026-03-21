Foragido por homicídio praticado há dez anos é preso em Piúma

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:42
Um homem identificado como Lucas Francisco Coelho, de 30 anos, condenado a 13 anos de prisão por homicídio, foi preso na cidade de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. Não foi informada a data em que o foragido foi capturado. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Itapemirim, sob coordenação do Delegado Daniel de Araujo. Ainda segundo a PC, a condenação se deu pela Vara Criminal de Itapemirim, em razão de crime praticado no ano de 2016.
Após diligências investigativas, os policiais localizaram o foragido em Piúma, onde se encontrava escondido em uma residência alugada, em uma tentativa de não levantar suspeitas e se esconder das forças de segurança pública e da pena imposta pelo Poder Judiciário. A prisão foi realizada de forma segura, sem resistência.
Após os procedimentos de praxe na unidade policial, o capturado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto a um posicionamento.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o